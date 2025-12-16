被抓姦？只穿紅內褲「徒手攀附飯店招牌」 裸男驚險掛高空牆外全網看傻

杭州飯店外牆驚見「紅內褲男」高空掛招牌。（翻攝自微博/深圳小俠）

偷情遭抓包？中國浙江杭州近日流傳一段引發熱議的影片，一名男子夜間被拍到僅穿著紅色內褲，赤裸上身掛在飯店外牆招牌上，徒手攀附、進退兩難的畫面讓路過民眾全看傻眼。拍攝者與網友推測，男子疑似在飯店內發生私密行為遭人發現，情急之下才冒險翻窗躲避。

杭州飯店外牆發生什麼事？

從網路流傳畫面可見，事發地點疑似為中國連鎖住宿品牌「泊寓公寓」外牆。男子赤裸上身、僅著一條紅色內褲，雙手緊抓飯店外牆招牌邊緣，雙腳踩在極為狹窄的支撐處，站立在數層樓高的位置，顯得相當危險。

杭州一名男子深夜被拍到赤裸上身、僅穿紅色內褲，卡在飯店外牆招牌上，疑似偷情遭抓包後翻窗躲避，驚險畫面瞬間在網路瘋傳。（翻攝自微博/深圳小俠）

拍攝當下，飯店房間內仍可見人影走動，而樓下已聚集不少圍觀民眾，現場不時傳出驚呼聲，有人低聲議論「是不是偷吃被抓包」，氣氛緊張又帶著尷尬。

男子為何會爬出窗外？疑似偷情說法曝光

根據拍下影片的目擊者轉述，該名男子疑似與女子在房內幽會時，被其他人當場發現。為了避開房內人員，他選擇從窗戶翻出，試圖躲藏在室外空間，未料最終卻卡在飯店外牆招牌上，反而成為眾人目光焦點。

該段影片長度約30秒，曝光後迅速在社群平台轉傳，引發大量討論與揣測。

高空站立畫面引發安全疑慮？

不少網友在留言區調侃事件發展，「偷情風險越來越高」「人生已經很難，還要掛在招牌上」「至少還穿著內褲」「這招牌比人生還穩」，也有人直言畫面令人捏一把冷汗，指出男子僅靠雙手支撐，一旦失手恐怕釀成嚴重意外。部分網友也提醒，類似行為已涉及公共安全風險，不應模仿。

警方是否介入？事件後續仍待釐清

截至目前，網路上尚未出現男子後續是否安全返回室內的明確畫面。當地警方也未對事件經過、是否涉及捉姦或其他糾紛作出正式說明，相關細節仍有待官方進一步釐清。

