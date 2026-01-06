被抓赴美受審 外媒曝馬杜洛這事也惹毛川普

▲有外媒引述知情人士透露，馬杜洛近來經常在公共場合跳舞，一副漫不經心的態度，被川普團隊視為挑釁，所以乾脆兌現軍事威脅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美軍特種部隊3日派兵前往委內瑞拉，直接將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子從官邸臥室拖出，帶往美國受審，消息震撼全球。有外媒引述知情人士透露，導火線之一，是馬杜洛近來經常在公共場合跳舞，一副漫不經心的態度，被川普團隊視為挑釁，所以乾脆兌現軍事威脅。

根據《紐約時報》引述幾位曾參與過渡談判的美國和委內瑞拉官員透露，馬杜洛去年年底曾有機會接受川普的條件-下台，並前往土耳其過上奢華的流亡生活，但他拒絕了，就連美國襲擊委國用於走私毒品的碼頭，他都不想搭理，委國國家電視台接著還播出他跟隨電子節拍跳舞，用英語重複事先錄製好的「不要瘋狂的戰爭」（no crazy war）標語，看上去就像在模仿川普的招牌舞姿。

2位匿名的知情人士指出，馬杜洛近幾週頻繁的公開跳舞，加上其他看似輕浮的表現，讓川普團隊當中的一些人認為，馬杜洛就是在嘲笑他們，並試圖讓外界相信，美國只是在虛張聲勢罷了；於是，白宮決定兌現其軍事威脅。

有美國媒體人特別整理、貼出馬杜洛近期在公開場合跳舞的許多畫面，還在貼文末端酸道：「真是超讚的舉動。」

