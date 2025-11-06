被抓還敢發新歌？黃明志遭延扣期間MV竟悄上線 謝侑芯經紀人怒轟：時間很不對

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

大馬知名歌手黃明志涉入「護理系女神」謝侑芯命案一事鬧得沸沸揚揚，日前案情還出現重大傳折，警方將此案轉往謀殺方向偵查，並通緝身為最大嫌疑人的黃明志，而他也在逃亡數小時後於昨（5）日至警局投案。不過有網友發現，黃明志的新歌竟在延扣期間悄悄上線，對此，謝侑芯經紀人Chris怒轟「時間不對吧」。

有網友發現黃明志的新歌竟在延扣期間悄悄上線。（圖／黃明志IG、謝侑芯IG）

據《中國報》指出，由於黃明志是謝侑芯的最後接觸人，又被警方發現他試圖在案發現場逃跑，且他聲稱謝侑芯死前曾洗澡，但浴缸和地面卻無任何水痕，令警方懷疑女方的真實死因和過程，故將此案從原先的猝死案，改以謀殺案進行偵辦，隨後也發布通緝令，而黃明志則在消失數小時後到警局投案，表示「我不會逃跑」。

不過有網友發現，在警方宣布將向法庭申請延扣黃明志調查後沒多久，他的新作品〈Very帥 Demo版〉昨天竟悄悄在串流平台上線，在涉案期間還推出新歌的做法令網友相當傻眼。對此，謝侑芯經紀人Chris在接受民視新聞訪問時也批評：「我覺得這個時間發新歌，感覺是可能團隊之前就有排好了…但是真的這個案子已經變成謀殺案，感覺很不對的時間吧」。



