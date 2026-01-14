被投訴報復學生? 考卷沒寫名字打0分 議員批濫權

中部中心 ／ 綜合報導

日前台中市某國小的老師，遭到學生家長投訴不當管教，長期幫同學取綽號讓學生身心受創。事發後，該名同學還疑似慘遭報復，孩子某科平時測驗考了95分，但因為沒寫名字遭到扣分，考卷直接出現"0分"字樣，議員批評根本是濫權。校方回應，該名老師有解釋，那個0只是註記，其實只扣了10分，變85分。





教師被投訴報復學生？ 考卷沒寫名字打0分 議員批濫權

校方解釋０分只是註記 實際扣了１０分。（圖／翻攝畫面）





議員陪同家長出面開記者會，控訴一所學小的老師長期以言語綽號侮辱同學，事件發生後，同學還疑似被報復，考卷上兩個分數，有95分也有0分，原來這一張，就是該名當事同學的平時測驗考卷，但他漏寫名字，依照老師規定會被扣分，但怎麼會出現0分呢？議員批評，同學疑似遭到針對性報復，只是，考卷若沒寫名字，就直接給0分，不少家長似乎覺得，太誇張。

廣告 廣告





教師被投訴報復學生？ 考卷沒寫名字打0分 議員批濫權

家長控訴老師不當管教孩子 孩子竟遭針對報復？考卷沒寫名字竟出現零分註記。（圖／翻攝畫面）









校方出面回應，該名老師解釋，考試前都有說明規則，考卷上面的0，只是"註記"，其實只扣了10分，變85分。老師被家長投訴，現在又出現考卷出現疑似0分的註記，校方決定從15日開始，調整職務，也啟動輔導機制，讓孩子能好好安心就學。





《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：教師被投訴報復學生？ 考卷沒寫名字打0分 議員批濫權

更多民視新聞報導

8小時手術完又接下一台！她好奇「都不休息吃飯嗎？」 大批醫護現身說法

戴口罩、安全帽提款ATM會嗶嗶叫！ 金管會：露出全臉就可領錢

鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了

