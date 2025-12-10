被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

社群媒體Facebook流傳一張看似副總統范斯(JD Vance)在餐廳向妻子烏莎(Usha Vance)喝斥的照片。照片中，神情激動的范斯身穿汗衫，背對鏡頭的烏莎低頭看向桌子。面對這張引來眾多評論的爭議照片，范斯9日在X平台故意一本正經回應道：「我出門和妻子大聲吵架時，一向都是穿汗衫。」范斯顯然是想藉此質疑照片的真實性。

每日郵報(Daily Mail)報導，范斯的婚姻已不是第一次被輿論熱議。

前不久，第二夫人烏莎才因多次被人發現在公開場合沒戴婚戒，讓外界瘋狂猜測她和范斯的婚姻是不是出了問題。更早之前，范斯在追悼保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)的紀念儀式上緊緊擁抱柯克遺孀的場景，即引來不少有關副總統婚姻的惡意傳言。

在同一活動中，范斯還告訴現場觀眾，他很希望烏莎能從印度教改信天主教；這番說法更加助長人們對他婚姻的臆測。

不過，范斯4日接受國家廣播公司(NBC)採訪時，對於老婆未戴婚戒這件事，做出了帶著愛意的回應。他說，他和妻子都覺得外界有關婚戒的臆測很有趣，「我覺得我們挺樂在其中的」。

范斯也承認，聚光燈下的家庭生活並不總是輕鬆的。他說，媒體關注「確實會對家庭帶來一些困擾，我不否認這一點。但這是我們當初選擇這條路時，就預料到的犧牲」。

他指出，「人生任何事都有好有壞，你接受其中既有犧牲也有美好的事。但我們的婚姻穩固一如往昔，我認為烏莎也適應了她的新角色，眼看她在新角色中成長進步，真的很酷」。

范斯和烏莎於2014年結婚，育有三個孩子。烏莎很少受訪，也盡量避免出現在媒體聚光燈下。不過，她目前正在領導一個旨在促進兒童識字的計畫。

「當你愛上一個人的時候，你總是會好奇他們會喜歡什麼，對什麼感興趣，」范斯說，「看到她如此投入兒童識字教育，真是太棒了。我認為這充分體現了她的優秀」。

