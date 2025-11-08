被拍導演夜宿香閨！周曉涵露面認了「在認識中」 談舊愛無奈：揮之不去

記者趙浩雲／台北報導

安唯綾、張洛君、周曉涵等人出席「萬海慈善讓愛閃耀名人公益創作競標義賣記者會」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

周曉涵7日與安唯綾、張洛君等人出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，面對今年6月被拍到與導演陳奕甫互動親密、男方甚至夜宿香閨，她至今仍未鬆口認愛，僅淡淡表示就是朋友，只透露還在認識的階段。

被問到是否「友達以上戀人未滿」，她也保守回應「就是在認識中」，坦言對方最近在中國拍戲，兩人已經好一陣子沒見面，「這幾個月都沒有見面啊，就是簡訊。」是否會照三餐問候，她沒有給出正面回應。

問到是否可以接受遠距離，周曉涵回「以前可以，現在會覺得陪伴很重要……遠距離只是靠簡訊、視訊，沒有一種實質的陪伴」，因為導演的工作模式經常會與他分隔兩地，她回「現階段就讓彼此感受看看。」可以接受再嘗試交往。

周曉涵認了與導演還在認識階段。（圖／記者鄭孟晃攝影）

至於雙方家長是否見過面、是否對演藝工作有所過問？她笑說見面沒這麼快，但導演對她的事一無所知「他本來就不關心藝人方面的事，跟我認識之前不知道我是誰……他聽過我名字，但不知道我是幹嘛的，反而我覺得這樣是好的。」

被問到先前曾與大馬男子蘇熙喆傳出同居交往，她還公開過「雙人瑜伽」的影片，她笑說「那位早就沒了啦！」而導演是否會介意？她說「會好奇」，但對於那段的過去，她只淡淡說：「真的是揮之不去的！希望有東西蓋過。」

