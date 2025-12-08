被拔擢當主管就像懲罰？頂尖人才升官後反變「喪屍式工作」真相
升遷，不是每個人夢寐以求的事嗎？
事實可能跟你想的不一樣。許多員工在升職後，感受到的不是成就感，而是疲憊、孤立，甚至後悔。那個本該帶來快樂與自信的頭銜，反而成了壓垮駱駝的最後一根稻草。
升職的代價：失去讓你發光的工作
最常見的問題是，升遷把人從他們真正擅長、熱愛的工作中抽離。
一個優秀的工程師變成主管，整天處理預算和績效考核；一個有才華的創意人被拔擢為總監，從此只管客戶關係，再也不做創意。對公司來說，最好的人才應該往上走。但對當事人而言，卻像是「因為表現好，所以被剝奪了做喜歡的事的機會」。
帳面上是成功故事，實際上是意義感的流失。這解釋了為什麼許多頂尖人才在升職後不久就悄悄「躺平」，因為頭銜換到了，熱情也沒了。
最有生產力的人，不一定能當好主管
這不只是個人感受，而是有數據支撐的現象。
《哈佛商業評論》一篇文章直接點破：「最有生產力的人，不一定能成為最好的主管。」根據該研究，讓一個人成為頂尖個人貢獻者的能力，諸如：設定高標準、追求效率、主動出擊等幾乎都是「聚焦於自己」的技能。
但成為好主管需要的是截然不同的能力：接受回饋並改變自己、支持他人發展、對創新開放、能建立信任、促進有效溝通，以及能將願景化為行動。
公司常假設：既然你做得好，一定也能帶人做得好。這個假設害慘了無數人。更糟的是，當這些新主管失敗時，往往選擇離開公司。結果是雙重損失：團隊失去新主管，也失去了原本最優秀的個人貢獻者。
權力的重量：從「做好自己」到「扛起別人」
升職所帶來的另一種負擔是：你不再只為自己的產出負責，而是要為整個團隊的表現扛責。
他們沒受過領導訓練，甚至根本不想當主管。但新角色要求他們帶人、處理衝突、代表公司，這些事可能遠遠超出了他們舒適圈。更微妙的是，昨天還是同事，今天變成下屬，信任更難維持。升職不像開了一扇門，反而像四面牆慢慢逼近。
領導者該怎麼做？
升職不必然是懲罰，關鍵在於領導者者能否換一種思維：
首先「先問，別假設」。表現好不代表想往上爬，先了解員工想要什麼樣的成長。接著「給訓練，不是丟進火坑」。《哈佛商業評論》建議，企業應在員工升職「之前」就開始領導力培訓。
還有，記得要保留意義感，如果升職讓人遠離熱愛的工作，要想辦法讓他們每週還能碰一點。最後，拓寬「成長」的定義：深化專業、橫向輪調、擔任導師都是成長，升遷不是唯一的路。
升職的真正目的，不是把最好的人從他們擅長的事情中移走，而是創造條件，讓他們在成長的同時，不失去當初讓他們發光的那份意義。
核稿編輯：林易萱
其他人也在看
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 4
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 800
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 7
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 7
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 22 分鐘前 ・ 226
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 210
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 18
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 15 小時前 ・ 319
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 343
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
為籌父母醫療費下海！甜美女大生「輟學改當AV女優」擄獲468萬老司機
在社群擁有468萬粉絲的網黃史凱勒（Skylar Mae）曾就讀大學，原本立志當牙科護理師，但考量雙親健康問題，需負擔巨額醫療支出，為了「孝親」，選擇輟學，投入OnlyFans創作，拍攝成人影片，不僅因此爆紅，還能藉此好好照顧她的父母；在家人眼中，雖然女兒為此下海，雙親也未反對，還給予全力支持。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 24
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 176
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 8
長輩每天「這件事」，失智風險大降39%！ 研究證實：真的有用
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。 萬人追蹤證實 音樂刺激大腦可塑性 研究團隊追蹤超過10,800名70歲以上認知正常的長者，發現經常聽音樂的人失智風險比不常聽音樂者降低39%，輕度認知障礙風險也減少17%。這項發表於國際老年精神病學期刊的研究，使用澳洲大型臨床試驗ASPREE的數據，參與者都是生活在社區中的健康長者。研究也發現，經常演奏樂器的人失智風險下降35%，而同時有聆聽和演奏習慣的人，失智風險降低33%。特別的是參與者過去都沒有音樂訓練背景，代表退休後才開始接觸音樂也能產生保護效果。精神專科洪敬倫醫師指出，大腦老化不只取決於年齡和基因，還能透過環境和生活方式來影響；而音樂會使大腦中負責記憶和認知的灰質區域顯著增加，尤其是與工作記憶相關的小腦，並同時活化額葉、顳葉、小腦等多個腦區，創造豐富的神經刺激環境。 從日常聆聽開始 建立大腦防護網 當人們聆聽或演奏音樂時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，促進常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 3
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 1 天前 ・ 20