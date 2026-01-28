被拖下車？頂大學霸遭4車輾爛 丟包關鍵12分鐘曝

25歲溫姓男子遭丟包台64，接連被4車輾過死亡。（圖／東森新聞）





25歲頂大雙學位的溫姓男子，畢業後在鐵警服替代役，25日休假期間飲酒後叫車返家，卻被46歲林姓司機丟包在台64線快速道路，遭後方4車連續輾過慘死。警方查看案發計程車行車紀錄器，溫男乘車時間12分鐘，這之中到底發生了什麼事，是否有「被拖下車」的狀況，仍待追查。

據了解，溫男25日凌晨2時07分搭上林男的多元計程車，前10分鐘都沒有發出聲音，到了2時17分傳出疑似踢門、踢椅背的聲音，經司機提醒，2時18分仍持續傳出撞擊聲，司機怒罵溫男，並於2時19分時怒吼要他下車，之後就傳出開關門聲音，2時20分司機擔心會出事且有些愧疚，撥打110報案，但警方抵達現場時，溫男已命喪現場。

廣告 廣告

溫男搭車的12分鐘間，都沒有與司機對話，就算被罵也都保持沉默，林姓司機向警方供稱，被踢椅背時感到很害怕、有危險，才會請溫男在台64下車。究竟溫男是被拖下車，或是自行下車，仍待檢警追查，27日上午檢方會同法醫解剖遺體，相關化驗報告需等2個月才會出爐。

此外，輾過溫男的39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男、45歲魏男，陳男與邱男發現撞到人後留在現場，簡男與魏男則以為是壓到車子零件，直接離開現場，警方後續依過失致死罪嫌，將林男與4名駕駛送辦，簡男與魏男則另涉肇事逃逸，諭令1萬元交保。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人

頂大雙學位學霸被丟包台64遭輾亡 檢解剖追真相

替代役倒臥台64遭4車輾斃 鐵警回應了

