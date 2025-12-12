被拱交往安心亞！阿Ken突宣布「重大新喜訊」不藏了：給我一些時間

記者蔡維歆／台北報導

阿Ken蟬連主持台中跨年。（圖／三立提供）

由三立電視及群健電視聯合製播的「2026台中最強跨年夜」，今年打出一波波重量級卡司：告五人開場、蕭敬騰倒數、動力火車跨年後首秀⋯⋯今再揭曉「三金歌王」盧廣仲，以及陪觀眾high到凌晨1點的「怕胖團」加入，主持人由主持台中跨年近十年、想遷戶籍到台中的阿Ken蟬連，跟安心亞頻傳緋聞的阿Ken對此笑說：「我想要在台中置產，才有機會遷，再給我一些時間，讓我有能力在台中買房吧，哈哈！」

盧廣仲很愛台中美食。（圖／三立提供）

阿Ken謙虛表示：「台中市政府不嫌棄，每年都讓我能夠自在地表達『Ken式幽默』，加上台中的朋友擁有最澎湃的熱情，讓我對台中鄉親的掌聲和歡笑聲上癮啦，所以新的一年就要從台中開始！」他大力推薦台中甜點：太陽餅、老字號麻糬和大甲芋香包；每年主持跨年晚都是一場體力持久戰，阿Ken說：「我們會在後台煮火鍋，喝薑茶，基本上主持到倒數的時候，我的身體是熱到可以打赤膊的！」

跨年藝人邀來怕胖團PAPUNBAND演出。（圖／三立提供）

「2026台中最強跨年夜」由動力火車擔任2026年首秀，怕胖團則接棒成為2026年上台的第一組樂團，與觀眾一起嗨到晚會結束。已經連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳中央公園跨年晚會，占地67公頃，已成為全台最大戶外演唱會場地，也是全台最具人氣指標的跨年晚會，去年跨年夜一舉創下48.7萬人湧進會場。至今連續第9年由三立電視及群健電視聯合製播，「2026台中最強跨年夜」將透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出，邀請大家一同參與這場由阿Ken主持，蕭敬騰、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH、動力火車、怕胖團等「全A咖」接力的音樂盛典，共同感受台中跨年的獨特魅力。

