被拱交往范姜彥豐！江宏傑露面笑回3字 認與粿粿少聯繫

江宏傑今（17）日與温昇豪出席《廚師的迫降：客家廚房2》媒體聯訪。（圖／記者沈芳宇攝）





女星粿粿（江瑋琳）10月底與結婚3年的范姜彥豐爆出婚變，范姜彥豐控訴女方出軌好友王子（邱勝翊），事後雙方坦認「超越朋友界線」，而先前在《全明星運動會》曾與兩人合作過的江宏傑，今（17）日與温昇豪一同出席《廚師的迫降：客家廚房2》媒體聯訪，被問及此事時也回應了。

江宏傑前妻福原愛2021年遭日媒爆料與「橫濱大谷翔平」過夜照片，事後雙方結束5年婚姻，日前粿粿與范姜彥豐婚變消息曝光後，有網友就發文笑稱「比較想看范姜彥豐跟江宏傑再一起」，對此，江宏傑今被問及此事時也笑回，有看到該則貼文，「我心裡就是『謝你囉』」，笑說有時候海巡也意外得到許多快樂。

廣告 廣告

至於是否還有與粿粿聯繫，江宏傑則坦言「現在比較少」，與王子也僅止於節目上的合作，他也透露，前陣子有看到三人的新聞，「每個家庭都有每個家庭要學習的，包括我自己也是，這種事情不方便去評論。」

而同門的李玉璽今日宣布與大6歲許允樂結婚，江宏傑被問及此事時則說，看到婚訊時沒有嚇到，認為兩人都是遇到對的人，「在我們老闆的頻道有一起相處過，我覺得是滿祝福的」，稍早也已經有恭喜對方。至於有無傳授婚姻之道，江宏傑笑回「我想他應該也聽不進去吧，好好愛著對方就好。」

被問及個人感情狀態，江宏傑透露目前仍維持單身，生活專注在工作、小孩及家庭，「現在也滿好的，就是把生活還有家裡面小孩子打理好，是幸福的。」看似不急著踏入新戀情。



【更多東森娛樂報導】

●韓啦啦隊女神登《最強的身體》隱藏身份曝光 上百名粉絲助威

●來台頻率驚人！利特鬆口「置產計畫」高喊：我家在這裡

●孝淵首來台錄實境！曝與利特25年情誼 想為少時成員下廚

