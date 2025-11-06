被拱參選台北市長！梁文傑曝「不在規劃中」：現在的職位很有意義

針對被點名參選台北市長，陸委會副主委梁文傑今天（6日）受訪表示，參選市長並不在他的規劃中，且現在的職位很有意義。（資料照片／陳凱貞攝）

隨著2026地方選舉腳步逼近，陸委會副主委梁文傑近日被點名，若參選台北市長將會成為一大亮點。對此，梁文傑今天（6日）在陸委會例行記者會後受訪表示，參選市長並不在他的規劃中，而且現在的職位很有意義。

民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，台北市長部分，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人都被點名為適合人選。

此外，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會上常以幽默嗆辣的風格回應時事，受到大批網友喜愛，且他過去曾擔任過3屆台北市議員，對台北市政相當了解，也因此被外界點名為適合角逐台北市長的人選之一。

廣告 廣告

對此，梁文傑今天受訪時表示，「我想可能是大家抬愛了，參選市長並不在我的規劃之中。」而且現在的職位很有意義。



回到原文

更多鏡報報導

雙城論壇12月登場！蔣萬安赴中恐被逼「表態」 梁文傑：相信蔣的智慧

黃國昌有意願與習近平見面吃雞排 梁文傑給建議：不需倉促表態

「館長」將赴陸慶祝台灣光復80週年 梁文傑冷回：我不覺得很重要