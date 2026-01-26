被拱參選台北市長！賈永婕喊「屁股才剛坐熱」：別叫我去

美國攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）登頂台北101，背後推手、101董事長賈永婕的表現也受到各界肯定，前綠委謝欣霓今（26日）發文向賈永婕道歉，並挺賈永婕角逐台北市長。對此，賈永婕回應，「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點。」

台北101董事長賈永婕。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

對於賈永婕擔任台北101董座的表現，謝欣霓在臉書發文表示：「一開始大多數的人不看好她，包括我在內。不看好的原因是這麼嚴肅的國家門戶，沒有政治歷練的人有辦法搞定一切，好好的表現嗎？」

謝欣霓指出，昨天101被世界看見後，她想起以前也沒人看好陳水扁會當台北市長。2000年除了陳水扁以外，也沒有太多人相信他會當選總統。做好一切努力，等待機會就能夠翻轉。「今天在網路上看到有人建議賈永婕出來選台北市長，她也覺得這是個非常好的想法！既然民進黨的人不夠勇敢，沒有人願意選。就讓三鐵高手賈永婕為台北市、為民進黨堅強！」

美國攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）（左）與台北101董事長賈永婕。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

賈永婕則在臉書發文表示：「好的，請大家冷靜，賈董目前還沉浸在Alex攀爬成功，我們一起完成了人類史上創舉的光環中！我還沒有要走出這個光環喔，請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」她也提醒大家，放棄想要攀爬101大樓的想法，不要爬來爬去、磨磨蹭蹭大樓的各個角落，「請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！」

