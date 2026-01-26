被拱參選台北市長！賈永婕喊「屁股才剛坐熱」：別叫我去
美國攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）登頂台北101，背後推手、101董事長賈永婕的表現也受到各界肯定，前綠委謝欣霓今（26日）發文向賈永婕道歉，並挺賈永婕角逐台北市長。對此，賈永婕回應，「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點。」
對於賈永婕擔任台北101董座的表現，謝欣霓在臉書發文表示：「一開始大多數的人不看好她，包括我在內。不看好的原因是這麼嚴肅的國家門戶，沒有政治歷練的人有辦法搞定一切，好好的表現嗎？」
謝欣霓指出，昨天101被世界看見後，她想起以前也沒人看好陳水扁會當台北市長。2000年除了陳水扁以外，也沒有太多人相信他會當選總統。做好一切努力，等待機會就能夠翻轉。「今天在網路上看到有人建議賈永婕出來選台北市長，她也覺得這是個非常好的想法！既然民進黨的人不夠勇敢，沒有人願意選。就讓三鐵高手賈永婕為台北市、為民進黨堅強！」
賈永婕則在臉書發文表示：「好的，請大家冷靜，賈董目前還沉浸在Alex攀爬成功，我們一起完成了人類史上創舉的光環中！我還沒有要走出這個光環喔，請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」她也提醒大家，放棄想要攀爬101大樓的想法，不要爬來爬去、磨磨蹭蹭大樓的各個角落，「請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！」
延伸閱讀
陳菊請辭監察院長獲准 自願繳回13個月薪資共468萬元
賴清德最近心情不太好？李艷秋曝4大窘境讓他超悶
霍諾德攻頂101 粉專評賴清德與賈永婕格局差異
其他人也在看
Netflix玩出新流量！專家拆解「為何鍾愛直播」商業算盤全被看穿
美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）近日以赤手攻頂台北101大樓，挑戰全過程不僅以直播方式呈現，同時更被視為Netflix近年內容策略的延，平台逐步累積「只看一次、錯過就沒」的即時事件型節目。霍諾德在全球無數雙眼睛見證下，歷時91分鐘赤手攀爬台北101大樓順利攻頂，專家分析指自由時報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？
美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日徒手成功登頂台北101，賴清德總統等各界感言都提台北101，但行政院長卓榮泰卻稱「台灣101」，引發爭議。台北市長蔣萬安今（27日）回應「卓榮泰說台灣101？那我是台灣市的市長嗎？」蔣萬安還強調，只要能讓世界看到台灣台北，看到中華民國，都會全力促成一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
賈永婕再發文揭延期內幕 霍諾德"瞄鳳梨照"成焦點
生活中心／葉為襄、曾宸洛 台北報導美國徒手攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德，成功完成攀登台北101壯舉，不過，攀登前的一個畫面，意外成為網友話題，台北101董事長賈永婕，手捧象徵好運的鳳梨，但站在一旁的霍諾德卻露出一臉困惑表情，截圖被網友瘋傳。而賈永婕也在晚間轉發這張照片，笑說鳳梨很神奇，更進一步揭露延期內幕。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
TPBL／台灣3個聯盟都要打過一遍 新北國王簽下全能洋將喬丹
新北國王26日宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇挑戰的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。擁有出色爆發力與團隊意識的他，將再次征戰台灣職籃，扮演場上關鍵的「X因子」，在攻防兩端為球隊帶來變化與穩定輸出，為國王鋒線戰力注入重要能量。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 發表留言
台中大里燒烤店凌晨酒客發生衝突 涉案5人遭送辦
（中央社記者蘇木春台中28日電）台中警方今天凌晨獲報，大里區1家燒烤店發生打架糾紛，立即派員到場處理。經查涉案為兩方共5人，飲酒後引發口角及肢體拉扯，涉案5人均被帶回警局釐清，後續將依法送辦。中央社 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
陳亭妃偕挺妃議員到市府請益 黃偉哲力挺：品質保證傳下去
贏得民進黨台南市長初選的立法委員陳亭妃27日上午偕同在初選中挺她的8位議員，一同至台南市政府向黃偉哲市長請益，會後黃偉哲表示，我們有責任要把綠色執政、品質保證的精神傳遞下去，對打贏這場選戰有充分的信心。陳亭妃表示，此次拜會希望是一棒接一棒，棒棒是強棒，重要的是未來如何無縫接軌市政工作。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中職／樂天桃猿盼過年前後確定第4位洋投 凱樂、波賽樂也在評估中
樂天桃猿陣容在休賽季有不少調整，將在1月底正式開訓，球隊已經確定3位洋投，僅威能帝是熟面孔，球團處處長礒江厚綺（Koki）26日受訪表示，去年的凱樂、波賽樂仍在考慮中，不過因為第4位洋投是很重要的戰力，還在評估中，希望農曆過年前後可以做出決定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
快訊／高雄晚間槍響！警追可疑車輛遭衝撞 開15槍制止
快訊／高雄晚間槍響！警追可疑車輛遭衝撞 開15槍制止EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
蔣萬安PO「Alex登頂照」挨批蹭 賈永婕：謝謝市長幫忙
攀岩傳奇艾力克斯成功徒手登頂，歷史性一刻讓世界看到台灣，台北市長蔣萬安直呼這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛，不過貼文一出引來網友留言批評是收割，但台北101董事長賈永婕親自現身...華視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
讚蔣萬安有政治天分 徐巧芯憶他雙城論壇「8分鐘演講不看稿」
台北市長蔣萬安力拚連任，不過綠營尚未確認人選，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、台北101董事長賈永婕都被點名。國民黨立委徐巧芯認為，不論綠營派誰參選台北市長，蔣萬安都不會輕敵，因為他對任何事情都傾注全力，展現政治人物的天分。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
霍諾德91分鐘攀台北101！「8位數酬勞」登頂成功4秘訣曝光
美國自由攀岩高手艾力克斯．霍諾德，挑戰無繩索攀爬台北101成功登頂，全程未使用任何安全繩索，僅花費91分鐘便順利登頂，震撼國際體壇，也再度寫下他個人運動生涯的重要里程碑。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
北市府怎敢讓霍諾德爬101？鍾沛君曝Netflix「關鍵定心丸」
台北101董事長賈永婕協助策劃美國攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（AlexHonnold）徒手登頂台北101成功，壯舉於25日震撼全球，台北市政府功不可沒。北市議員鍾沛君指出，Netflix花費龐大預算幫霍諾德做行政部門協調，讓他能專心攀登。北市府首肯，也歸功於Netflix的周密計畫。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 65則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 202則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 102則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 9則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 509則留言