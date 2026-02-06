被拱參選台北市長！賈永婕自虧沒能力 卻又驚吐「幫我登記」

賈永婕登上王偉忠節目，再度強調自己無意參政。（圖／翻攝YouTube／中廣流行網）

被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold），於上個月25日挑戰無繩索、零防護的徒手攀登台北101。霍諾德以驚人速度一路向上，全程僅花91分鐘便順利登頂，相關畫面曝光後引起廣泛討論。台北101董事長賈永婕成功將台灣推向國際，被許多網友拱參選台北市長，對此，她再度強調自己立場「絕對絕對絕對不可能」。

此次攀登行動的幕後推手，為台北101董事長賈永婕。霍諾德成功完成挑戰後，不少聲音肯定賈永婕在行銷操作上的成果，認為此舉有效提升台北101的國際能見度，也因此出現勸進她參與台北市長選舉的討論。

廣告 廣告

針對外界勸進參選的聲浪，賈永婕先前已多次公開否認，強調自己並無市政治理能力，也無意投入選舉。她近日登上王偉忠主持的節目時，再度被問及相關話題，直言「這件事一點都不好玩，我做任何事一定要有好玩的挑戰，我也沒有市政能力」。

此外，賈永婕也在節目中談及自身背景，坦言家族政治立場偏向藍營，剛接任台北101董事長時，曾引發部分支持者質疑她的選擇。儘管賈永婕一再強調無意角逐台北市長，王偉忠仍在節目中提到，自己年輕時便認識她，形容她做任何事往往是講著講著就上了。話鋒一轉，賈永婕卻突然以玩笑語氣回應「不然明天幫我登記一下」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

吳佩慈憶大S罕提「婚姻不快樂」！曝兩人生前1約定 認了感情被唱衰

魏哲家訪日突掏這本書 高市早苗當場「驚掉下巴」表情全被拍

姓名有「驫」卻沒優惠？ 六福莊致歉：含三隻馬即可免費住黃金套房