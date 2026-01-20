被拱參選新北市議員！賓賓哥「鬆口意願」曝年終狂送200萬
公益網紅賓賓哥今（20）日舉辦年度尾牙感恩餐會，分享投入公益至今約1年半，累計協助個案已超過200件，對於日前台中市長公開表態「永不錄用賓賓哥」一事，他說完全尊重市府立場，但仍希望社會能理解，在許多角落，仍存在政府資源一時無法全面照顧到的個案。
外傳賓賓哥有意願參加選舉，他坦言確實有人拱他參選新北市三峽、鶯歌地區議員，但他認為投入選戰費用過高，至少得燒掉新台幣2000萬元，自認沒有政治頭腦，如果真的從政會燒財又傷神，因此目前沒有這項考量。
賓賓哥雖然宣佈暫停直播賣貨，但在公益方面會持續進行，繼續協助真正有需要的個案，只是在金額與方式上更謹慎評估：「走了這條路，吐回去也不能抱怨，因為是自己選的。」雖然公司虧損約新台幣700多萬元，但他認為員工是無辜的，不會砍薪水和年終獎金，年終獎金粗估會發出新台幣200萬元。
對於被控隱婚外遇，賓賓哥笑回：「我現在也不是劉德華，大家不用那麼關心我的私生活，等哪天真的變成劉德華再來問也不遲。」強調部分內容涉及不實造謠與剪接影片，若在線上不斷澄清只會「越描越黑」，因此選擇交由司法處理。
