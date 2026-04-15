被拱當藍營第3顆太陽 蔣萬安笑回：關心地球節能節碳

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台北市長蔣萬安15日出席「我的減碳存摺2.0」頒獎記者會，回應國民黨內權力話題。（圖／台北市政府提供）

國民黨內「鄭麗文路線」浮上檯面，藍營權力版圖再掀討論。台北市長蔣萬安今（15）日被問及是否成為繼國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕之後的「第三顆太陽」，先是語帶遲疑、轉頭求援，隨後以記者會主題「關心地球節能節碳」巧妙回應。

近期鄭麗文與習近平公開會晤，引發外界關注「鄭習會」政治意涵。國民黨副主席蕭旭岑日前接受專訪指出，國民黨內已確立「鄭麗文路線」，該路線實質存在，並有助藍營候選人強化論述基礎。

對此，蔣萬安今（15）日出席基北北桃「我的減碳存摺2.0」頒獎記者會，與基隆市長謝國樑、桃園市副市長蘇俊賓及新北市副市長劉和然同台。面對媒體提問，是否成為鄭麗文、盧秀燕之外的國民黨「第三顆太陽」，蔣萬安起初略顯遲疑，轉頭向一旁副市長笑喊「副市長們！」

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蔣萬安回應：「沒有⋯⋯我想今天最重要，你們都很關心太陽，我們今天很關心地球。」他表示，市民對市政的期待與肯定，才是他與市府團隊持續推動政策的最大底氣，並強調四市合作推動節能減碳才是當前重點。

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