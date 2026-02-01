被拱穿「海灘褲+花襯衫」貼近年輕人 賴清德反問「那會變喜歡我嗎？」

民進黨舉辦培力營，兼任黨主席的總統賴清德親自現身給予學員勉勵，有學員好奇問賴主席是否會穿海灘褲、花襯衫，去做貼近年輕人的活動？賴主席笑說自己在家也會穿短褲和花襯衫，但會因為這樣穿「從不喜歡他變成喜歡他嗎？」學員們紛紛答覆「會」，讓他驚呼「好吧，那就考慮吧」。

總統穿西裝睡覺？ 賴清德闢謠：在家也穿短褲、花襯衫

身兼黨主席的總統賴清德在黨中央舉辦的培力營中，大力澄清自己睡覺不會穿西裝啦，看來大家的誤解真的很深。還有學員問他，「會穿花襯衫、海灘褲，去做貼近年輕人的活動嗎？」賴清德先笑回在家裡會這樣穿，接著反問「但穿這樣就可以得到年輕人的支持嗎？從不喜歡我變喜歡我嗎？」學員們一致回答「會！」讓他笑說那就考慮啦。

產業赴美不是掏空 賴清德：打造台灣成產業日不落國

強調私底下還是會輕鬆裝扮，有趣的互動讓現場笑聲不斷，年輕人提問五花八門，賴主席一一回應沒在怕。同時也提到政府是會做事的團隊，遇到困難就去解決，台美關稅調降為15％且不疊加就是最好的例子，他指出，雖然有人會說風涼話，但其實看各方面迴響就知道，像台灣產業反應很棒，股市則在一談完就衝過3萬2。

廣告 廣告

展現的台灣產業界的實力，特別是的半導體、資通訊，還有電子零組件，賴主席強調台灣赴美投資是「產業的擴大」、並非「掏空」，期盼進一步融入美國的經濟結構，讓台灣成為世界產業的「日不落國」。賴主席化身講師親自授課，勉勵學員勇敢逐夢，也允諾給大家更好的台灣，執政團隊會繼續向前邁進。

台北／蕭秉儀、蕭睿陞 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

海鯤號潛航成功！吳釗燮曝空拍視角：台威懾能力的重要一步

身穿「花襯衫」現身輝達尾牙 黃仁勳笑稱：我今天很有台灣味吧

致函響應教宗良十四世文告 賴清德：任何武力脅迫都無法帶來真正和平