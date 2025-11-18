被拱選台北市長！沈伯洋澄清「沒法選戰場」：是不能選擇被中國通緝與否

記者楊士誼／台北報導

民進黨立委沈伯洋近期被聯電創辦人曹興誠等點名參戰台北市長，而沈伯洋在節目上一句「戰士沒有辦法選戰場」更引起猜測。沈伯洋今（18）日表示，他是指自己不能選擇中國要不要通緝他，而而人民是希望他能守護國安、拚外交、護國防，選舉目前不在規劃內，比他適合的人也非常多。

民進黨立院黨團召開「藍白又爆衝修法 程序正義全崩壞」記者會，媒體問題沈伯洋「戰士沒有辦法選戰場」的言論，而同黨立委蘇巧慧參選新北市長，是否考慮參戰北市，兩人從「飯友」變戰友？沈伯洋表示，他講出這句話時是「戰士沒有辦法選擇戰場，就像我不能選擇中國要不要通緝我」，而人民透過政黨票給他的託付就是希望他能守護國安、拚外交、護國防，是現在最重要的工作，自己應該還是會致力於黨團幹部的工作。

至於曹興誠說，沈伯洋留在立院無意義、被糟蹋？沈伯洋重申，自己的工作還是在立法院，且工作還是有意義的，比如今天召開記者會跟國人說明財劃法、為花蓮人爭取重要建設等，這都是非常重要的。「表決不會贏但論述要贏，不管怎樣都必須讓人知道民進黨的主張為何」，而選舉目前不在規畫內，比自己適合的人選也非常多。

另對於美國國務院、新北市長侯友宜、基進黨都有聲援，沈伯洋表示，跨境鎮壓是跨黨派、跨國的共識，總統針對韓國瑜的喊話也跟普世價值有關係。面對中國的跨境鎮壓，大部分人應該都會聲援。他強調，這是趨勢，不該因為平時主張的不同而在此議題有所歧異。

