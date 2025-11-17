被拱選台北市長！沈伯洋鬆口了 就怕一件事拖累綠營選情

民進黨立委沈伯洋。（中時資料照，姚志平攝）

聯電創辦人曹興誠兩度發文表態，支持民進黨提名綠委沈伯洋參選2026台北市長。沈伯洋17日再表示，自己現在在國會，就專注自己的位子，不過現在整個國家都在作戰，「我覺得戰士不容易選擇自己的戰場。」因此看民進黨中央怎麼做，自己就會怎麼做。

沈伯洋17日上午接受主持人周玉蔻《新聞放鞭炮》廣播節目訪問。被問到曹興誠要建議民進黨提名沈時，有無找沈討論此事？沈伯洋坦言，曹興誠有跟他提過，但自己回應「我現在在國會，專心在我自己的位子。」

倘若跳開自己身分，若提名像沈伯洋這樣的人，有什麼優缺點？沈伯洋回應，自己的缺點是已成藍白大標靶，因此會讓藍白覺得「太好了」、「這樣的人出來可以一直攻」，由於台北為媒體焦點，且需要帶動其他地方選情，倘若自己被攻擊卻又守不住，恐會害到宜蘭、新北、桃園，甚至中南部選情，「優點我不太知道，我沒想過」。

沈伯洋指出，民進黨還是有氣勢，且也有很好的候選人，但有些選舉要有戰略目標，例如台北就是如此，「現在台北目標是帶動氣勢，那要由誰來帶動氣勢？」他認為民進黨有很多適合的人選，而一旦有了戰略目標，大家就以此目標邁進。

沈伯洋也透露，目前黨內還沒找他溝通，「說真的，我對選舉絕對沒有其他人了解，但從我的角度，現在是整個國家都在作戰，我覺得戰士不容易選擇自己的戰場。」周玉蔻追問，此話是否代表沒有否決？沈伯洋說，「我覺得看他們怎麼做就怎麼做，我的態度是這樣。」

此外，針對是否認為壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農是優秀候選人？沈伯洋稱「非常優秀」，並認為對方選台北市長沒有問題，只是吳的選戰策略之前是走不攻擊對方、以政見為主的選戰，「但我覺得他一定會在過程中學習，選戰模式只要稍微改變，我覺得還是有機會，因為他的形象、學歷都很好。」

至於若作為候選人的話會擔心什麼事？沈伯洋強調，「我第一個擔心的是中國介選，這是我永遠最擔心的事情，地方選舉干預比總統選舉簡單，因為需要的票比較少，且議員本來就是中國很重要的接觸重點。」

