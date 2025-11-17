被拱選台北市長 沈伯洋：黨要我怎麼做我就怎麼做

（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨2026台北市長人選布局受關注，前聯電董事長曹興誠建議徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。沈伯洋今天表示，民進黨要他怎麼做，他就怎麼做，戰士很難且不容易選擇自己的戰場。

寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蔻今天專訪沈伯洋。針對曹興誠建議民進黨提名沈伯洋選台北市長，沈伯洋說，他現在還在國會，會專心在他的位子上。

周玉蔻問沈伯洋，如果被民進黨提名，他有何優缺點。沈伯洋說，最大的缺點應該是他已經成為藍白的大標靶，會被藍白一直攻擊，倘若他守不住，可能會害到其他地方的選情。

廣告 廣告

周玉蔻再問，如果民進黨要他出來選，是否會答應。沈伯洋表示，就看黨怎麼說，「現在整個國家都在作戰的時候，戰士很難且不容易選擇自己的戰場」，黨怎麼做，他就怎麼做，但目前民進黨還沒有跟他溝通。

周玉蔻問沈伯洋，如果成為候選人，比較擔心的事情有哪些。沈伯洋指出，中國介選，這也是他永遠擔心的事情，中國要干預台灣地方選舉，比干預總統選舉來得簡單，因為所需要的選票比較少。（編輯：謝佳珍）1141117