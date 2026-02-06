被拱選台北市長 賈永婕今吐驚人之語「幫我登記」

〔記者王靖惟／台北報導〕美國極限自由攀岩傳奇霍諾德(Alex Honnold)成功徒手攀登台北101，Netflix全程直播，不僅讓世界更真切看見台灣，幕後推手台北101董事長賈永婕的小心機，也讓國旗飄揚的畫面廣傳190個國家，網友紛紛拱選台北市長，近日賈永婕上演藝圈大家長王偉忠的節目，再度被問及此事，竟吐出驚人之語。

賈永婕人氣飆網友狂讚，有人開始呼籲她挑戰2026台北市長選舉。但她表示「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」賈永婕近日在王偉忠的節目聊到歷程，再度被問到是否會選台北市長，她也再度否認，表示「絕對絕對絕對不可能」，真的不會去參加台北市長選舉，賈永婕強調「這件事一點都不好玩，我做任何事一定要有好玩的挑戰，我也沒有市政能力」。

賈永解訪談中還提及自己的出身，以及家族方面的種種考量，她表示家族背景「十分的藍」。她剛就任台北101董事長時，「真的有很多藍軍覺得我背叛家族血統，我覺得這是台灣很特別的狀態」。

雖然賈永解極力推辭參選台北市長，但王偉忠卻表示，很年輕就認識賈永婕，做什麼事就是講著講著就上了，沒想到賈永婕突然驚人脫口「不然明天幫我登記一下」，一句玩笑話，不知是否為鬆口願意換跑道再拚一把。

