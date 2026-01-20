被拱選台北市長 鄭麗君親自回應了

行政院副院長鄭麗君出席臺美關稅談判說明記者會。廖瑞祥攝



行政院副院長鄭麗君率領談判團隊就台美關稅談判打下美好的一役，消息從美國傳回台灣後，黨內外皆傳出力拱鄭麗君參選台北市長的聲音，對此，鄭麗君今（1/20）日親自回應，這已經是考古題，她過去的回答都算數。

朝野政黨正積極布局2026年九合一選舉，其中綠營在六都方面僅剩台北市、桃園市尚未有正式參選人，而鄭麗君在因台美關稅談判交出優秀成績單，成為黨內呼聲極高的熱門人選之一，多位綠營黨公職表達支持，讚其有資歷。

行政院今日舉辦「台美關稅談判說明記者會」，媒體詢問鄭麗君參選台北市長的意願，鄭麗君表示：「這是考古題，我已經回答超過10年，過去我的回答都算數，我是一個做什麼、說什麼、說什麼、做什麼的人。」

鄭麗君於2018年、2022年地方大選期間，都曾被問及是否參選台北市長，2018年時仍擔任文化部長，面對徵召與參選都表示：「沒有徵詢的事情，沒有參選的規劃」或是「沒有參選的規劃。」

