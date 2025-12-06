被拱陽明山泡溫泉開直播 町田啓太笑回「如果有去會放在心上」

町田啓太透露每次來台灣心情都很好。(LDH 愛夢悅 提供)

日本男星町田啓太今（6日）抵台為明天在TICC台北國際會議中心舉辦的見面會暖身，吸引300名粉絲熱情接機，甚至有媽媽帶著小孩追星，町田啓太下午接受媒體聯訪時透露：「這次是我第三次來台灣，每次來台灣在機場都有很多粉絲，大家都很嗨，這次還有粉絲帶小孩，覺得很開心，還會有粉絲對我說『歡迎回來』，讓我每次回來心情都很好，很期待明天的見面會。」

町田啓太先前為演出Netflix影集《玻璃之心》苦練吉他，這次來台也帶著吉他同行，被問到是否和明天的見面會內容有關？町田啓太打趣說：「如果帶吉他來又不表演很奇怪，只有帶來，好像有點.......抱著睡覺嗎？去年很多粉絲說希望可以看到我彈吉他，去年準備了舞蹈表演，今年為了回饋粉絲，所以這次帶著我的吉他來。」

由於去年他曾撂話想開連續24小時的見面會，明天是否有機會兌現承諾？町田啓太笑說：「什麼時候要兌現呢......我要跟經紀公司討論一下可行性，要露營，我要做料理給那麼多人，感覺24小時一下子就過了。」

連續三年造訪台灣，自認很愛吃的町田啓太表示非常喜歡台灣的美食，「每次來台灣的時候，台灣的工作人員都會問我想要吃什麼？我都會回答想吃火鍋，希望這次可以吃到火鍋。每次來台灣都在台北，也想請大家推薦我其他景點。」現場記者推薦他可以到陽明山泡溫泉順便開直播，町田啓太也承諾：「如果我有去的話，會把這件事放在心上。」

町田啓太連續3年造訪台灣，明天將在TICC國際會議中心舉辦見面會。(LDH 愛夢悅 提供)

即將在18日於Netflix上架的電影《10DANCE》，改編自同名日本耽美體育舞蹈題材漫畫，町田啓太透露，包括他在內的四位主角都沒學過社交舞，但他和另兩位女主角各自都有不同領域的舞蹈經驗，唯獨竹內涼真完成沒有舞蹈經驗，「因為要在很短的時間要記住舞步，所以我們無時無刻都在練舞，練吉他跟社交舞都有各自困難的點，但是我覺得社交舞比較難，因為很難一個人練習，而且需要在比較寬敞的地方練習，雖然可以一個人練習舞步，但是情境就不太一樣，加上時間很緊湊，吉他則是可以一個人窩在家練習，所以我覺得還是社交舞比較困難。」

至於有沒有找竹內涼真私下練習跳社交舞？町田啓太說：「我和竹內涼真沒有特別約練習，都是各自練習後再一起練習，因為很多舞步的細節需要專業的舞蹈老師看了之後再做指導，就像大家看到的預告，整部片都在跳舞，所以一整天拍攝都在跳舞，拍完後又繼續練習，幾乎沒有多餘時間可以另外私下約練習。」

這次見面會特地推出台灣款專屬周邊，町田啓太透露，為了希望能讓粉絲感到開心，正在思考要做什麼時，跟台灣工作人員討論後，因為上次的角色獲得很大的迴響，他們建議可以做成娃娃，從設計到請工廠執行的時間很短，中間也經過很多次來回修改，「會選擇綠色是因為這是我第一次在台灣表演吉他，我的吉他是綠色的，為了紀念這次的演出，所以選擇用綠色來表現。」





