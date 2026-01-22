被拱2026出來參選 名嘴張益贍「開心」神回應

〔記者林南谷／台北報導〕台灣民眾黨本屆立法院佔有8席不分區立委，但黨內奉行前黨主席柯文哲設下「2年條款」，而這項規定近日發酵。立法院現已發函，隸屬民眾黨黨團的黃國昌、林憶君等6位立委，確定將在2月初請辭；至於另2位立委陳昭姿、劉書彬，則未在官方文書上出現，代表將暫時續留立法院。

電視名嘴、民眾黨前中央委員張益贍21日在臉書發文表示，陳昭姿續任2年，陳智菡立委無望？！接著直言：「說真的，這兩人我『選擇困難』。」

張益贍發文後，底下有網友留言力拱問：「益贍哥2026有要出來參選嗎？」釣出本尊張益贍回應：「在政論陪大家聊天比較開心。」

相關新聞：落實民眾黨「2年條款」 黃國昌等6立委2/1請辭、2立委暫留

