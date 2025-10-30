被拱2026出征台北市長 沈伯洋「感謝支持」：現在重要的是做好立委工作

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

各黨派正緊鑼密鼓迎戰2026選舉，傳出民進黨在北市長人選有考慮苗博雅、吳怡農或王世堅等人，還有媒體則報導公民團體人士正與民進黨高層接觸，探詢立委沈伯洋的參選意願。對此，沈伯洋今(30)日受訪回應，昨天下飛機才看到新聞，也感謝支持，但現在對他而言，最重要的事情就是把份內工作做好。

針對被中共立案調查，國安局長也對他的安危提出建議，別去親中或友中國家。沈伯洋表示，這些引渡相關是行之有年，其實有滿多國家在中國的要求下去引渡，不一定是政治犯，也有些是詐欺、洗錢等等。中國在世界各國都是用一些金融犯罪作為引例引渡他們想要的人，已經發生非常多次，所以這當然是個問題。

沈伯洋說，大家要注意的不是他的案子，「不要忘記了他們甚至連檢察官跟法官都可以進入到一個懲戒範圍，那他們對於一般人民會不會這樣做？所以這個危險並不是發生在我身上，其實是會發生在每一個台灣人身上。」對於這種長臂管轄，以傷害中國人民就當作犯罪並逮捕，這樣的方式是民主國家所不容的。

至於傳出民進黨要推自己去選台北市長，沈伯洋表示，他是昨天下飛機看到新聞，也感謝大家的支持，但大家不要忘了他現在的位置，最主要就是國防跟國安相關的立法委員，加上現在在黨團有擔任幹部，所以現在對他而言，最重要的事情就是把這份工作做好。媒體追問是否有人來接觸了解想法？沈伯洋說，倒是沒有，因為他昨天下飛機後就來立法院了。

