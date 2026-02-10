被拿來替《世紀血案》擋槍 《賽德克巴萊》劇組回擊

魏德聖15年前的經典電影《賽德克巴萊》做足田野功課，至今仍為工作人員及族人稱道。（翻攝自賽德克巴萊Seediq Bale臉書粉專）

改編自「林宅血案」的國片《世紀血案》日前殺青，卻因爆出未取得當事人林義雄及其家屬同意、劇中影射史明等爭議，引發社會輿論撻伐。近日有網友試圖為劇組緩頰，質疑15年前的經典電影《賽德克巴萊》難道就有經過莫那魯道「本人」同意嗎？此番言論隨即釣出當年劇組工作人員現身打臉，細數導演魏德聖當年的種種努力，直言：「這才叫尊重。」

有網友在Threads發文質疑，若歷史類電影都要本人同意，乾脆都不要拍好了，更舉出《賽德克巴萊》為《世紀血案》護航。對此，《賽德克巴萊》的表演指導親自留言反擊，表示魏導在籌備期多次拜訪部落長老，甚至邀請遺族親自參與演出，電影上映前更特別帶著成片回到「清流部落」舉行秘密首映，他痛批：「我就是籌備期的工作人員，我還沒死！想造謠可能還要等我死。」強調創作者對歷史遺族的尊重是基本功，並非信口開河。

廣告 廣告

另有網友跳出來分享，當年電影上映時他正身處曾與莫那魯道敵對的「都達群」部落，當地青年透露，耆老們對於魏導沒有將莫那魯道神格化為英雄，而是呈現其「有血有肉、有缺點」的真實性格感到認同，因此長輩們甚至主動穿著族服前往電影院支持。這顯示魏導不僅與當事人後裔溝通，更與歷史中不同立場的部落達成共識。

許多網友指出，《賽德克巴萊》描述的是百年前的歷史，且魏導仍耗費多年進行田野調查與取得共識；反觀《世紀血案》，當事人林義雄先生目前仍在世，若劇組未經同意就將其家破人亡的慘痛經歷「商業化」改編，甚至加入影射內容，這在創作倫理上完全是兩回事。網友紛紛力挺魏導的田調能力，認為創作者不應以「藝術自由」為藉口，無視對受難者及其遺族的二次傷害。





更多《鏡新聞》報導

美麗島大審驚聞「林家母女遇害」 蘇巧慧憶蘇貞昌第一時間急電回家

出生1月發生林宅血案 魏筠憶5歲見林義雄登門「哀慟神情難忘」

左撇子女孩爭奧斯卡國際影片5強 官方點名「Taiwan」台網嗨翻