被指下一個于朦朧「12/5獻祭」 陳都靈工作室回應

中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，終年37歲，各種版本的死因瘋傳；更有美國靈媒Kandis Starr突然在網路上透露女藝人陳都靈是下一個于朦朧，將在12月5日被獻祭。對此，陳都靈工作室3日公布她的最新行程，將於12月16日、19日、23日於北京等地參與公開活動。若她現身，相關謠言有望不攻自破。

女藝人陳都靈。取自陳都靈微博

美國靈媒Kandis Starr透露陳都靈現在很危險，表示陳都靈在啟皓藝術館3樓多次被強行灌藥、毆打，將會在12月5日被獻祭。網紅蓓姨2日更新新片，指出美國靈媒Deborah表示「陳都靈已經離世」。

陳都靈的獻祭時間訂在12月5日，網友普遍認為會選在12月5日，是因為當天是中共中央政治局常委蔡奇的生日。

有網友翻出陳都靈10月18日、32歲生日當天直播影片，稱陳都靈臉僵硬、眼部黑痣消失，質疑是帶著人皮面具的替身。

不過，陳都靈在11月23日曬出多張生活照，並寫下「零零散散的日常」，看來無異狀。如今，陳都靈工作室公布她的最新行程，12月16日、19日、23日若她現身，謠言有望不攻自破。

于朦朧生前朗誦《向陽花》影片，粉絲深感不捨。取自YT「魚裡有片星海」

