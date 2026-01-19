被指付鉅款獲趙怡翔支持！劉品妡、林楚茵不忍了 赴北檢按鈴提告

劉品妡、林楚茵赴北檢提告。（圖／翁靖祐攝）

民進黨籍台北市議員候選人劉品妡近日被謠傳，過去因支付鉅額才換取國安會副秘書長趙怡翔的支持，令她感到不滿。今（1月19日）劉品妡在民進黨籍立法委員林楚茵的陪同下，親赴台北地檢署進行提告。兩人表示，希望可以藉由司法介入找出造謠者，防止台灣民主被持續破壞。

劉品妡說，初選的最重要的是公平、公正、公開，絕對不能讓有心人士散布惡意不實的謠言危害民主程序，強調這同樣也是在捍衛趙怡翔以及趙怡翔團隊的名譽，除了自己站出來提告以外，後續趙怡翔團隊也會出面提出法律告訴。劉品妡表示，目前仍不知道消息來源是誰，所以今日選擇出面提告，也是希望可以交給司法進一步釐清造謠者是誰。

林楚茵指出，台灣是一個保障言論自由的國家，但是不保障造謠，稱這種造謠攻擊者的行為是最惡劣的行徑。她表示自己長期關注中國大陸利用社群媒體，尤其是LINE這種封閉式的群組來傳播謠言是最為快速的。可是到底誰是造謠者我們卻不知道，強調這種行徑不只破壞台灣民主，更抹煞了一個想要為地方人民服務的年輕人。





