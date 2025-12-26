被指列柬埔寨「洗錢高風險國家」和經濟部不同調 調查局澄清

記者楊佩琪／台北報導

媒體報導，經濟部投審司於11月17日將柬埔寨列為洗錢高風險國家，法務部調查局卻引用「防制洗錢金融行動工作組織」（FAFT）於2022年將柬埔寨移出高風險及加強監督國家或地區名單，被認為法務部、經濟部不同調。對此，調查局發出聲明強調雖然柬埔寨未被列入名單，但已利用多重管道促請金融機構、指定非金融事業或人員注意柬埔寨等涉詐高風險國、地區之客戶、交易審查。

調查局表示，調查局係依FAFT公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區（黑名單）、未遵循或未充分遵循國際標準之國家或地區（灰名單）等名單，通報金融機構及指定非金融事業或人員之主管機關轉知所屬，採取相應措施。該等名單係FAFT決議公告，台灣無法單獨調整名單。

柬埔寨雖未被列入FATF列入黑、灰名單，但鑑於台灣面對詐欺、洗錢相關跨境金流高風險，已利用多重管道持續促請金融機構、指定非金融事業或人員，以風險為基礎，注意柬埔寨等涉詐高風險國家、地區相關之客戶及交易，採取強化確認客戶身份及交易審查等措施，並注意申報可疑交易。

