被指協助尹錫悅內亂 南韓前總理韓悳洙遭判23年徒刑

南韓首爾中央地方法院今（21）日裁定，南韓前總理韓悳洙，協助前總統尹錫悅進行「123戒嚴」，罪行重大，判處23年有期徒刑。

南韓「首爾中央地方法院」今（21）日宣判，南韓前國務總理韓悳洙，因為涉嫌在「123戒嚴」事件中，協助南韓前總統尹錫悅從事重要任務，一審被判有期徒刑23年，韓悳洙當庭收押。這也是南韓憲政史上，首次有前國務總理，遭法官裁定當庭收押。（葉柏毅報導）

據南韓媒體報導，法官在判決書中認定，發生在2024年12月3日的緊急戒嚴是一場內亂行動，法官認定韓悳洙協助尹錫悅進行內亂，罪行重大。法官並嚴厲斥責韓悳洙，當時身為國務總理，應該知所節制，要維護憲法，防止總統濫權；可是韓悳洙不但沒有盡力阻止內亂發生，反而選擇背棄職責並參與其中，造成社會難以抹滅的創傷。

值得注意的是，特別檢察組原以「幫助內亂首謀」罪名，起訴韓悳洙，並求刑15年，但合議庭認為，內亂罪屬「必要共犯」，不適用刑法一般幫助犯的規定，因此要求檢方變更起訴內容，同時認定韓悳洙並非單純的幫助犯，而是「從事內亂重要任務」的主犯，因此判處比檢方求刑更重的23年刑期。

除了內亂罪責之外，法官還指責韓悳洙涉嫌在去年2月，憲法法院總統彈劾案審判中作偽證，謊稱自己不知尹錫悅將發布戒嚴，罪行非輕。