被指占用土地 竹縣農夫對水利署員工施暴

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被指占用土地，竹縣劉姓農民竟對水利署員工施暴，被新竹地院判刑。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣劉姓農夫不滿農田水利署員工指其占用土地，竟與員工發生口角，並施暴成傷還搶奪拍照手機，新竹地院依傷害罪判刑。

法官調查，劉男於114年6月向農業部農田水利署桃園管理處申請以承購方式，解決其所占用之新竹縣土地，農田水利署員工遂奉命至土地拍照以確認劉男占用土地情形，係執行職務公務員。

劉男因不滿員工指責其占用土地，遂與執行公務中員工發生口角，竟持水平尺戳向額頭，造成員工頭部外傷、頸部扭挫傷等傷害，又動手搶奪拍照的手機，以此強暴及脅迫方式使員工心生畏懼。

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法官審酌被告明知告訴人係依法執行職務之公務員，竟對其施暴造成告訴人受傷，其所為漠視公務員尊嚴及人身安全，侵害國家機關執行職務嚴正性，影響社會秩序及國家公權力執行，所為應予譴責。

最後法官依傷害罪判處劉男拘役55日，緩刑2年，並應向被害人支付損害賠償。

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