被指參選竹縣長 鄭朝方發言還是沒鬆口

民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方一再被點名參選下屆新竹縣長，但是迄今依舊不鬆口。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨籍新竹縣竹北市長鄭朝方今天被國民黨前立委林為洲點名，就是民進黨參選下屆新竹縣長的候選人，他迴避了一整天這個問題，晚上6點透過幕僚發稿，強調現在每位人選都有公職舞台可以展現，真的無需彼此比較，請誠實面對自己，對民眾而言，改變有感，才是真實的；還是沒有對外鬆口說明他和綠營在新竹縣的動向。

鄭朝方經由幕僚對外表示，竹北最近一直被提起，謝謝政治前輩們的關心。這其實也間接說明了一件事，竹北的改變，大家都看得見。過去這麼多年，那些曾被提出、卻未能落實的美好，我們努力一項一項把它完成。

而現在，每一位人選都有公職舞台可以展現，真的無需彼此比較，請誠實面對自己，對民眾而言，改變有感，才是真實的。

