被指吹捧蕭美琴IPAC演說、網酸「只是借場地」 黃暐瀚揭台灣外交血淚史：李登輝開刀被阻、連戰訪歐連記者會都不能開
蕭美琴不是首位訪歐副總統！黃暐瀚曝連戰1997年訪歐遭中共阻撓 冰島奧地利頂住壓力 但西班牙行程取消
政治評論員黃暐瀚今天在直播中，回應網友質疑他對副總統蕭美琴出席IPAC演說的支持是「吹捧」。他強調「不需要吹捧，但吹捧跟感動是兩回事」，並以自己曾擔任外交記者的經歷，回顧台灣在國際上的艱難處境，從李登輝卸任後赴日開刀被中國阻撓，到連戰1997年訪歐不能開記者會，「這就是我今天感動的原因」。他反問網友，「何必酸只是借場地、不是國際組織？」
被指「吹捧」蕭美琴 黃暐瀚揭台灣外交血淚史：這就是我感動的原因
面對部分網友質疑他對蕭美琴IPAC行的支持是「吹捧」，黃暐瀚回應：「不需要吹捧，但吹捧跟感動是兩回事。」他以生活化的比喻說明：「你今天一直告訴我說這個豬腸很好吃，我不喜歡吃。你告訴我香菜超香，那我不喜歡那個味道。」意指每個人的感受不同，但他的感動來自真實的觀察和經歷。
曾跑外交線見證台灣困境 黃暐瀚揭中華民國外交血淚史
黃暐瀚解釋為何如此重視台灣的國際發聲機會：「我長期採訪，而且我也生在期間。我以前在當記者的時候，我到了世界各國，到了我們的邦交國，我們過去美國，看到我們中華民國的處境，能夠有發聲機會，我都非常珍惜。」
他回憶，當他還在當記者或剛出來當評論員時，「當有人看到國民黨執政時期，我們的邦交國比較小比較弱，而出言去嘲諷他的時候，我會制止。現在換了黨執政了，變成民進黨了，當有人覺得我們在國際發聲非常不重要，他也不贊成的時候，我會告訴你我不認同。」黃暐瀚強調，「我的態度是以國家利益為優先，今天執政的是哪一個黨都不重要。」
回顧中華民國外交困境 黃暐瀚：李登輝卸任赴日開刀都被中國阻撓
黃暐瀚指出，許多人不了解中華民國的五長或三長（總統、副總統、行政院長、國防部長、外交部長）要到非邦交國有多困難。
他舉例，前總統李登輝在2000年卸任後，立刻安排要去日本做心臟支架手術，「能不能去？一開始沒辦法去，因為中國大使館抗議，說不可以讓他去。」
最後找了個理由，說因為「人道考量」、「健康需求」才讓李登輝去做支架手術。黃暐瀚說，「他已經卸任了也不容易去的，何況是現任的，對不對？」
蕭美琴不是首位訪歐副總統！黃暐瀚曝連戰1997年連記者會都不能開
黃暐瀚澄清一個歷史事實，「第一個到了歐洲的現任副總統不是蕭美琴。」他展示總統府記錄，1997年10月13日，時任副總統連戰曾訪問冰島、奧地利和西班牙。
「所以這是不是有去歐洲？對。」黃暐瀚說，但當時連戰「有沒有在那邊發表公開演講？沒有。連記者會都不能開，這要跟大家講。」
中華民國外交困境 連戰訪歐遭中共阻撓 冰島奧地利頂住 西班牙取消
黃暐瀚唸出當時總統府外交部的新聞稿內容，「連副總統係於本（十）月五日晚間出國，前往冰島、奧地利及西班牙進行訪問，其間中共雖採取多種手段加以阻撓，但冰島與奧地利兩國俱秉持堅定暨友好立場予以接待，西班牙則因遭受壓力，要求我方諒解延緩往訪，連副總統基於體諒立場，當即決定取消此次西班牙之訪問行程。」
新聞稿特別強調：「基於此次訪歐，係屬非正式性質，未曾舉行記者會。」
連戰訪歐連記者會都不能開 黃暐瀚：我也高興 何必酸蕭美琴只是借場地
黃暐瀚反問，「這是不是需要鼓勵？你看到連戰去冰島奧地利，你高不高興？我高興啊。將近三十年前，在那邊也沒有國際演說，也沒有正式記者會，我也高興啊。」
他強調，蕭美琴有在IPAC演說，「我也高興。未來不管藍綠白誰擔任總統副總統，只要能出國幫中華民國發聲、幫台灣發聲，我還是高興。」
網友酸借場地、不是國際組織？黃暐瀚：IPAC演講台下是各國國會議員
對於網友質疑「只是借場地」、「只是出錢」，黃暐瀚反問，「那你覺得下面坐那邊的人都是臨時演員？他們都是國會議員，他們在世界各國都有發言權，而且也常常上新聞，而且時常幫中華民國、幫台灣發聲，所以我都非常感謝他們。我的看法就是這麼簡單。」
他表示，大家有很多其他不同的看法，「這沒什麼啦，那也是這些網友的自由。你當然可以覺得這個東西不重要，或是都不要花。」
IPAC不是天大地大 黃暐瀚：是台灣受打壓時的出口
黃暐瀚重申IPAC的重要性：「去年7月31日我們這個節目談了整整一個小時，就是IPAC是什麼。它不是政府、以政府為單位的國際組織，它不是聯合國，它不是WHO。沒有錯，它沒有到天大地大，沒錯，可是中華民國在國際的舞台受到打壓、喘不過氣的時候，它是一個出口。」
IPAC會員需執政在野黨立委加入！黃暐瀚：過去國民黨不願意加入
他解釋，參與IPAC的是世界各國的議員，要加入IPAC成為正式會員，「必須要有執政黨跟在野黨的國會議員同時願意加入。所以執政黨現在是民進黨，在野黨是民眾黨跟國民黨，國民黨的立法委員不願意加入，已經是去年前年好幾次了，所以我們一直沒有辦法進到IPAC。」
黃暐瀚：感謝范雲與陳昭姿立委 促成台灣加入IPAC
黃暐瀚特別感謝民進黨立委范雲和民眾黨立委陳昭姿：「後來去年加入了，所以我就說我對范雲委員跟陳昭姿委員兩位共同主席，我看到他們真的是——這也不是跟大家隨便開玩笑，如果大家去問一下，比如說電視台去錄影，正好坐我旁邊范雲委員，或是陳昭姿委員，我都叫他主席啊。他們兩個就是IPAC的共同主席。」
黃暐瀚說，「也因為我們也有加入IPAC，所以才促成了能夠讓蕭美琴副總統去IPAC演講。」
黃暐瀚：不分藍綠白 讓台灣被世界看見都支持
黃暐瀚說，「你可能以前講這沒什麼，現在講這沒什麼，但我一路走來始終開心。看到連戰能夠突破我開心，看到馬英九以前能出國我也開心，看到洛杉磯機場有掛中華民國國旗我開心，以前當記者看到兩岸能夠和緩我開心，盡量讓自己開心。」
他更進一步表態，「哪一天換了黃國昌主席當上了中華民國總統，民眾黨執政了，他也跑到國際的場合用各種形式去演講，我也一定會說，我很感動，希望台灣被世界看見，這是我們台灣發聲。」
柯文哲去年也同日發文支持IPAC
黃暐瀚強調，「這個完全沒有政治揶揄或幹嘛，就在去年的7月31日，我發文的同一天，民眾黨的前主席柯文哲也發了一模一樣的文。」「就是我對於所有支持中華民國、支持台灣，支持中華民國台灣在國際被看見的言論跟做法，我都歡迎而且鼓勵。但對於跟我意見不一樣的人，我都尊重。尊重的意思就是，我不會跟你辯啦，沒有什麼好辯的嘛。」
