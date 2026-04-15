被指國民黨兩個太陽爭鋒 盧秀燕：只是盡自己本分

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）對於外界指國民黨「兩個太陽」爭鋒，台中市長盧秀燕今天表示，與國民黨主席鄭麗文只是盡自己的本分，沒有什麼太陽不太陽的問題，只要為台灣好，都應該要做。

盧秀燕今天出席南區兒少家庭福利館開幕，她在會中接受媒體聯訪，被問到有關國民黨出現「兩個太陽」爭鋒及路線之爭問題時表示，身為市長，她也是中華民國的國民，所以為國家盡心盡力，只要為台灣好，都是她的本分，都應該要做。

盧秀燕認為，她相信鄭麗文在其位子上也是同樣的看法，他們兩個只是盡自己的本分，沒有什麼太陽不太陽的問題，不過，今天外面太陽倒是蠻大的，提醒大家多喝水，避免中暑。

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被問到藍營立委針對近年性侵害、凌虐幼童，以及高額詐欺等重大犯罪案件持續發生，宣布將推動「鞭刑公投」，盧秀燕說，她覺得大家可以就此議題進行討論，凝聚社會共識。

盧秀燕表示，她要先謝謝立法院昨天回應地方需求通過兒童托育服務法，過去法律對於虐待兒童的刑法很輕，公布姓名也有所限制，立院聽到地方聲音後修法提高刑責，也能強制公開姓名，這是進步的立法。

至於有人主張在刑法中加重刑責實施鞭刑，盧秀燕認為，對此議題大家可以進行討論，凝聚社會的共識，如何尋求社會的司法正義很重要，在刑法中是否要加重其刑，針對施虐兒童、性侵兒童或嚴重詐欺者施以鞭刑，社會可以討論，立法院也會聽到大家的聲音來實施立法修法。（編輯：林恕暉）1150415