被指埋廚餘「不文明」 盧秀燕當眾笑出來！議員火大：笑什麼？
記者賴一銀、詹品宏、劉瀚煒／台中報導
台中在處理非洲豬瘟時，「廚餘湖」掩埋作為引起眾怒。今（13）日議會總質詢，有綠營民代質疑掩埋作法不衛生，但市長盧秀燕卻是嘻笑帶過，被民代批評「笑什麼」？
民進黨台中市議員蕭隆澤：「一個這麼文明的城市，結果熟廚餘是用掩埋的方式？」
非洲豬瘟案件過後，首場市政總質詢，廚餘問題依舊是民代們的質詢重點。
台中市長盧秀燕：「報告議員。」
民進黨台中市議員蕭隆澤：「不用報告，是為什麼？」
台中市長盧秀燕：「這樣不用回答，嘻嘻。」
民進黨台中市議員蕭隆澤：「不用回答關係啊，你們為什麼不好好處理？」
台中市長盧秀燕：「要回答，讓我講一下。」
廚餘湖事件當時讓民眾黨議員江和樹拍影片砲轟，但盧秀燕卻笑容滿面。
台中市長盧秀燕：「因為江和樹議員拍了影片，老實講有起了這個改善作用。」
這一笑，讓民代火上加火。
民進黨台中市議員蕭隆澤：「（廚餘）用最不衛生、最不環保的方式處理，你們還會笑，笑啥？」
不只廚餘，中央普發1萬，綠營民代也關心台中市普發5萬何時成真？
民進黨台中市議員林祈鋒：「準備了現金5萬元，跟市民的期待，來拜託市長普發現金5萬。」
捧著5萬現金，站在盧秀燕身旁，拜託台中市政府苦民所苦。
民進黨台中市議員林祈鋒：「普發五萬，幫助市民。」
但這筆錢可不可以發？怎麼發？議員一個一個問，就是要問出答案。
民進黨台中市議員陳淑華：「請問市長，台中市什麼時候發？」
台中市長盧秀燕：「有盈餘的話，我們都會考慮。」
民進黨台中市議員陳雅惠：「妳把多收的錢要還給市民呢？還是怎麼樣？」
台中市長盧秀燕：「是不是要舉債來發，我覺得大家可以討論。」
民進黨台中市議員陳俞融：「行政院開始普發五萬，台中市政府還是不願意普發。」
台中市長盧秀燕：「我只要有錢，我會發。」
中央都已經順應民意舉債普發全民1萬現金，議員轉述選民心聲，台中市政府能不能也順應民意？
民進黨台中市議員張芬郁：「普發要分多少，就看市長的誠意啦。」
