被指大火禍首！百年「竹棚鷹架工法」港府擬禁用 建造總工會發聲

國際中心／倪譽瑋報導

香港宏福苑大火，可見橘紅火勢延著竹棚架向上蔓延。（圖／翻攝自X平台 @transit_jam）

香港大埔宏福苑大火死傷慘重，當地社群有許多聲音認為，火勢會不斷延燒，關鍵在「竹棚鷹架」，港府也表示考慮今後禁用，改以金屬棚架代替。不過，竹棚鷹架已是百年工法，在香港被廣泛使用，以搭竹棚維生者也不計其數，香港建造業總工會認為，可以轉型為金屬，但要循序漸進，使用上應依建築性質做調整，同時考量儲存、運輸等問題。

宏福苑大火延燒疑雲 竹棚鷹架成焦點

宏福苑發生奪命大火，事發時全部8座大樓正進行大維修，外牆設立「大型竹棚」，棚架上有綠色的保護幕。儘管尚未確認火災主因，但當地有不少聲音質疑，用易燃的材料搭鷹架，是大火延燒的主因，這次可謂「人禍」。

廣告 廣告

《路透社》報導指出，竹棚工法可以追溯到幾個世紀前的中國，在香港竹子一直是鷹架的熱門材料；香港建造業議會公布截至2024年底的「指定工種有效註冊人數」統計，合法的竹棚技工人數破2000以上。對於本次事件，《路透社》評析「香港大火凸顯竹製鷹架的風險。」

港府研議禁百年工法

高樓公安及防火問題引發關注，香港政府對此表示，已經與業界會面，商討推進「金屬棚架取代竹棚路線圖」，發展局局長甯漢豪提出，竹棚的耐燃性不及金屬棚架，但它相對靈活，可配合部分狹窄地區，金屬棚架的推行須制定明確行動綱領、循序漸進，無法「一刀切」。

另外，甯漢豪也強調，本次火災罪魁禍首「並非純粹因為使用竹棚架」易燃的圍網和發泡膠也屬觀察重點。

產業工會發聲

香港建造業總工會理事長周思傑發聲，他表示工會對政府提出「百年竹棚工法轉型」持開放態度；但也強調，金屬棚架耐燃，但若在長久火場高溫下，可能因受熱而倒塌，還有很佔儲存空間、不少街道較狹窄，運輸麻煩等問題。

建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華則說，支持竹棚改用金屬棚，但應分階段進行，例如要給現有竹棚師學習新工法的時間，新建高樓可以改金屬棚架，若是較老舊的大樓，使用金屬棚可能就有難度。

更多三立新聞網報導

變態人資「面試對240女下藥」 爽看受害者當眾尿出來

又有老店要收了！北市「連獲7年米其林推薦」餐廳 明年將熄燈

赴泰搭船「看著行李落海漂走」！旅客求助 客服竟全在笑

45年「地標級老店」將熄燈 祭出3折優惠！在地不捨：小時候都來這

