被指採購蘇嘉全女婿牌香氛近2000萬？台電駁斥

〔記者林菁樺／台北報導〕有媒體踢爆台電職工福利會又選前立法院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全女婿公司的香氛組作為可選的六項春節禮品之一。台電澄清，該香氛福禮組限量5500組，但員工可自由選擇、沒有所謂的強迫，此品項並不熱門，並未如爆料所言採購至5500組。

台電職福會今年10月公告，因本年度有結餘，以「回饋再加碼」方式，致贈全體員工每人3500元禮品，辦理特惠禮品好禮6選1，包括VANA香氛組、金都團圓年菜、豪華龍蝦海鮮禮盒、Paul Frank雙開式胖胖行李箱28吋+20吋登機箱與SKECHERS商品兌換券、伊萊克斯完美管家吸塵器。

因「VANA香氛組」為其中一項，因是蘇嘉全的大女兒蘇㛄馠及女婿喬洛濱(Robin Johansson)經營香氛蠟燭公司「Vana Living」即琺鈉生活股份有限公司，過去台電、中鋼也都曾選購做為禮品，國營事業與政客家人身分而備受關注。

不過此次台電職福會公告為6選1，有員工就說，根本沒有報導所言內部炸鍋、「拒選運動」，因為大家都是自由選擇，沒有被強迫要選哪個，且大部分的人都是選擇年菜。更有員工認為，「難道我家人是政府的人，就不能做生意嗎?」

報導提到選購的「VANA北歐淨心香氛福禮組」居家、車用、洗沐全方位套組，原價高達9850元，職福會給員工參考的海報標明「台電限定」，台電優惠價3500元等於打36折，限量5500組，採購總金額高達1925萬元。

報導也說，台電全部員工約3萬人左右，這次選擇「女婿牌」香氛蠟燭僅280位，不到1%員工。如以此換算，實際採購金額不到百萬元。

據內部釐清，公告也並未提及有限量5500組，不知該數字從何而來。

至於台電職福會的經費來源主要來自於法定職工福利金，包括台電資本額提撥、每月營業收入提撥、員工薪資扣撥以及下腳變價等，採購金額高達1925萬元，有浪費全民納稅錢之嫌。有員工也反擊，若職福會經費來自營收，也算全民納稅錢，所有企業收入都算全民納稅錢。

對於職工福利會採購禮品爭議說明，台電則表示，有關採購香氛蠟燭禮盒一事，是由台電職工福利會決議通過，與台電業務無關。台電會將外界意見提供職工福利會參考。

