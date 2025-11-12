被指推責中共認知戰 林楚茵反嗆：這才是「此地無銀三百兩」
民進黨立委林楚茵近日在立法院質詢時稱國造潛艦海鯤艦成中共認知戰標靶，不過，部分媒體社論批評，此舉完全是將責任全部推給中共的認知作戰。對此，林楚茵反嗆，不譴責敵人，反而急著跳出來攻擊揭露真相的人才是「此地無銀三百兩」，也釣出中共在地協⼒者的協同作為。
民進黨立委林楚茵今（12日）針對媒體社論批評她將責任推給中共的認知作戰發布貼文，她表示，《聯合報》指控她要求國防部揭露「海鯤軍艦認知作戰」報告是「此地無銀三百兩」，這種不譴責敵人，反而急著跳出來攻擊揭露真相的人，就像栽贓抹黑政敵還聯手製造假新聞一樣。
林楚茵指出，根據國防部書面報告內容，可以證實除了她於10月20日在國防外交委員會的質詢外，自海鯤艦下水以來，中共針對性的爭議訊息超過2萬則，而攻擊手法則歸納為五大論述主軸。第一，質疑「經費浪費與貪汙」、第二，質疑「技術與品質缺陷」、第三， 質疑這是「政治宣傳工具」、第四，質疑「實戰價值低下」、第五，質疑「潛艦自製率低」。
林楚茵強調，攻擊來源主要來自中共官媒、網路輿論，並透過「在地協力者」傳播，而《聯合報》的這篇評論，完美示範了什麼叫「在地協力者」。面對敵人，必須先辨識威脅，才能反制威脅，這也是她要求國防部提出報告的主因，沒想到竟讓《聯合報》發專文批判，算是「一魚兩吃」，一方面揭露中共認知作戰手法，另一方面則釣出中共「在地協力者」的協同作為，同時也是中共與協力者們共舞示範的「此地無銀三百兩」。
