被指擁抱習近平 民眾黨告賴清德求償100萬元

民眾黨發言人張彤(右二)、前副秘書長許甫(左二)、前發言人吳怡萱(左一)、律師賴苡安，今赴台北地院對總統賴清德提出民事求償100萬元。(記者王定傳攝)

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨召開記者會批評，總統賴清德在受訪時造謠民眾黨讚賞俄羅斯總統普廷不是獨裁者、擁抱中共領導人習近平，要求賴限時道歉、澄清，否則提告；民眾黨發言人張彤、前副秘書長許甫、前發言人吳怡萱等人今日赴台北地院，代表民眾黨對賴清德提出民事求償100萬元，並要求將判決主文登報於各大媒體1日。

張彤表示，賴清德在電視節目上公然造謠民眾黨盛讚普廷、擁抱習近平，黃國昌限期賴清德24小時內道歉，迄今仍未道歉，民眾黨只好提告。

廣告 廣告

民眾黨委任律師賴苡安表示：「請問賴清德，民眾黨曾幾何時有過正式的決議、文件，公開表示要擁抱習近平或讚美普廷？賴清德在節目上所發表的評論有沒有盡到最基本的查核義務？若沒有就是公然造謠、抹黑，民眾黨是絕對不會接受，因為這對民眾黨在社會上的評價、信用及信譽都有極大的傷害」。

賴苡安並表示，總統、元首、三軍統帥，手上掌握最大的權力，有查核的義務，他所傳達的每一個訊息都是國家意志的展現，不能隨便發表個人意見或評論，何況他的指控是無中生有、無憑無據，這對民眾黨已造成傷害。

許甫表示，嚴正譴責正在進行中的中共環台軍演，這是無助於兩岸和平及交流，台灣人民及民眾黨都非常唾棄、討厭這樣的行為，民眾黨對此已公開表達無數次，卻依舊被民進黨貼上中共同路人、依舊被賴清德貼標籤找敵人；吳怡萱則說，賴清德的發言未經查證已屬造謠且公開撥送，對民眾黨造成傷害，民眾黨絕對無法忍受這樣的「總統級」抹黑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》美台神同步「盯爆共軍」！中國網友「這原因」也酸爆國民黨

未獲賴清德回應 黃國昌爆氣怒嗆「小孬孬」下午遞狀提告

鄭麗文擬徵召李四川？ 黃國昌：都尊重

中共對台軍演》鄭麗文批綠挑釁 民眾黨：有礙兩岸和平

