被指未遵守審查新規 「無國界醫生」等組織1/1起遭以色列禁在加薩活動

巴勒斯坦人12月30日乘著驢子拉的車，經過加薩市區。美聯社



以色列政府30日宣布，自2026年1月1日起，將暫停20多個人道組織在加薩活動的資格，原因是這些組織未能遵守以色列對在加薩活動的國際組織進行審查的新規定，被禁的組織包括「無國界醫生」（MSF）。

美聯社報導，以色列僑民事務部表示，將於1月1日起實施新規定，稱遭禁組織未能滿足共享人員、資金和營運資訊的新要求。

僑民部也指責，在加薩開展工作的最大醫療組織之一「無國界醫生」未能釐清部分工作人員的角色。以色列指控這些工作人員與哈瑪斯及其他武裝組織合作。

廣告 廣告

國際組織表示，以色列的規定武斷，可能危及工作人員的安全。以色列外交部稱，在加薩開展工作的非政府組織中，約有25個組織的許可證未獲得更新，占比約15%。

無國界醫生尚未回覆美聯社置評請求。

以色列先前曾指控無國界醫生的成員去年參與在加薩的軍事活動。當時該組織表示「對這些指控深感關切，並將嚴肅對待」。無國界醫生也表示，絕不會故意雇用參與軍事活動的人員。

此外，以色列和國際組織在加薩援助金額問題上也存在分歧。以色列聲稱持續履行10月10日生效、最新停火協議中規定的援助承諾，但人道主義組織質疑以色列的說法，並表示這片飽受戰火蹂躪、擁有超過200萬人口的巴勒斯坦領土亟需更多援助。

更多太報報導

荊棘耶穌變「猴子基督」 修壞畫作的西班牙婦人去世、享耆壽94歲

中東聯軍內鬨？沙國轟炸葉門港口 瞄準阿聯支援分離勢力的運武船

喜馬拉雅山垃圾問題難解 尼泊爾祭新規：12萬台幣押金改「清潔費」不退還