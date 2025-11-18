被指涉收錢質詢法務部！黃國昌列貪汙罪被告、北檢分案偵辦中

民眾黨主席黃國昌日前遭媒體踢爆狗仔集團案，周刊也報導，凱思國際公司收受成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，黃涉利用立委職權針對沈裕雄遭詐50億元案質詢法務部。有民眾匿名告發黃國昌涉貪汙，北檢已分「他案」將列黃國昌為貪汙罪被告，分他字案偵辦中。

日前《鏡週刊》報導，凱斯國際收到一筆200萬元款項，來源是臺雅集團二代接班人、寀奕國際公司董事長沈純浤，而黃國昌則在差不多同一時期，為臺雅已故老董沈裕雄遭詐50億元的個案，在國會質詢法務部追回款項金額出氣，自爆此案幫很多忙，形同收賄對價。

週刊也說，黃國昌還轟國防部軍服採購涉弊案，沈淳浤所屬寀奕國際是製衣大廠

民眾日前匿名向北檢告發黃國昌涉收錢涉犯貪污治罪條例不違背職務收賄罪，北檢收案後已分他字案，將黃國昌列被告偵辦中。

