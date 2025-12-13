被指竊佔社宅不忍了！ 宏昇營造董座郭倍宏批住都中心欠1.2億工程款

社會住宅「延吉好室」引發營造商與住都中心戰火。翻攝住都中心網站



國家住都中心近日指控，位於北市松山區的社宅「延吉好室」遭統包廠商宏昇營造強行竊佔，將依法終止契約並提告究責；宏昇營造的董事長為曾任民視董事長的郭倍宏，該公司昨（12/12）發表「最沉痛的控訴」，否認竊佔及暴力脅迫保全人員，反批住都中心積欠1.2億元工程款，將採取必要民事與刑事程序。

國家住都中心日前指控，「延吉好室」社會住宅今年10月14日驗收合格，依約宏昇公司應立即點交，宏昇卻以「其他工程爭議」為由拒絕點交；而宏昇董事長郭倍宏竟在12月10日上午率眾前往社宅，暴力強制驅趕現場保全及物管人員，並鎖住住都中心所有社宅建物大門、控制電梯系統及鐵捲門、取走公共區域鑰匙，意圖全面控制建物，因此依約於12月11日通知宏昇終止契約並提告。

對此，宏昇營造發聲明反擊，住都中心在「延吉好室」竣工並取得使用執照，且住都中心驗收合格後，仍積欠該公司1億2千萬元工程款，且拒絕依專管單位建議，在驗收合格後，解除該公司履約保證金保證責任。

宏昇營造指出，依契約約定，在未點交「延吉好室」前，公司即負有保管權責；12月10日董事長郭倍宏到工地完成點交前最後視察，僅工地主任及幾位公司工程師陪同，並無住都中心所謂「率眾」行為，現場也沒發生「暴力脅迫」情事，住都中心新聞稿描述的強制或暴力行為，是惡意編造謊言，極其惡劣。

宏昇營造表示，住都中心未合理檢視自身履約情形，反以嚴重背離客觀事實的謊言，羅織罪名，對董事長郭倍宏清譽造成重大損害，將依法對住都中心負責人、前內政部次長花敬群董事長及相關人員，採取必要的民事與刑事程序，以維護社會公義。

宏昇營造指出，公司連續20年來取得國家優良營造商認證，獲獎無數，在住都中心成立，以極低價格及極短工期，協助興建台灣從北到南六棟社宅大樓、總共完成1006戶；住都中心多年來不斷欺壓承商，還對竣工又驗收合格的建案非法祭出「終止合約」脫免自己應履行的支付帳款義務，公司誓言抗爭到底。

