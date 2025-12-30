被指讚賞普丁、擁抱習近平 民眾黨告賴侵害名譽求償百萬

台灣民眾黨發言人張彤（右二）、前副秘書長許甫（左二）、前發言人吳怡萱（左一）三十日主張總統賴清德公然抹黑民眾黨，並提告求償。（中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

民眾黨副秘書長許甫及發言人吳怡萱等人，三十日上午赴北院控告總統賴清德侵害名譽並求償百萬元。許甫表示，賴清德身為國家元首，公開抹黑在野黨「公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平」，要求賴清德須在國內三家主要報紙刊登判決主文一天，以正視聽。

許甫進一步指出，此刻正值中共解放軍舉行環台軍演的敏感時機，台灣內部應團結一致，民眾黨過去已經多次在公開場合表達對國家主權的堅定立場，卻仍遭賴清德貼上「中共同路人」的標籤，總統此舉無疑是在內部「找敵人」，透過政治標籤化在野黨來製造對立，此舉無助於國家團結，更非一位全民總統應有的高度與格局。

民眾黨強調，賴清德作為具有絕對話語權的執政者，其言論對社會輿論具有重大影響力，誣指在野黨「擁抱習近平」等語，已嚴重貶損民眾黨之社會評價與名譽權。