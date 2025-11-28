被指跟宏福苑大火有關！親中建制派議員撇清

▲香港宏福苑大火，死亡人數已破百。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔「宏福苑」26日下午發生嚴重火災，火勢一直延燒到28日上午才大致撲滅，已知造成至少128人死亡，還有多具遺體未能辨認。不少香港民眾都質疑與近年中國製低品質建材有關，香港親中建制派「民建聯」的議員黃碧嬌，曾擔任宏福苑法團的法團事務顧問，還在先前維修方案遭屋主們集體質疑時，力挺上屆法團決議。在這次火災發生後，黃碧嬌過往言論被再度挖出來，對此她則回應稱不清楚，還說該區不屬於她覆蓋。

綜合《明報》等港媒報導，宏福苑去年1月通過3.3億港元（折合新台幣約13億）的大維修方案，要求8座共1984戶，每2個月、分6期繳交16至18萬港元（折合新台幣約60萬至70萬）的維修費，一度引起不少屋主不滿，亦有人對施工方式及安全不信任，幾經波折，終於在去年7月動工，過程還曾遇到有屋主按照《建築物管理條例》，要求召開特別屋主大會，重新決定維修方案、重選法團代表。

民建聯大埔南區議員黃碧嬌，曾在維修方案通過及選定承建商程序期間，曾任宏福苑的法團顧問，過去面臨居民質疑此案有安全疑慮時，還曾在社群平台表示：「大維修工程現正進行得如火如荼之際，必須同心同德為穩定屋苑為順利完成大維修。」

現在宏福苑的悲劇發生，黃碧嬌先是於27日簡單回應稱，2024年9月法團換屆後她就已經不是法團顧問，此後該屋苑的任何維修工程事務，她都不知情；28日又說：「這一區區議員並不是我覆蓋」，但港媒翻查區議會地方選區範圍，發現她的大埔南選區就有涵蓋宏福苑，過去她曾在宏福選區連續任3屆區議員。

有憤怒的香港民眾在網路上發起「一人一信投訴民建聯黃碧嬌草菅人命」，要求大埔區議會徹查黃碧嬌在宏福苑維修工程中的角色、決策過程、利益衝突。民怨還燒到黃碧嬌所在的民建聯，迫使該黨刊出聲明，指控被網路上的不實言論抹黑，民建聯從未參與宏福苑大維修的招標及任何相關工程事宜，將保留追究法律責任的權利。

