被指阻攔相關單位進新竹球場勘察 竹市府：絕非事實

新竹市 / 綜合報導

2022年新竹球場完成整修啟用後卻屢爆工程爭議，桃園地院判決書指出，鑑定機關去年2月到現場初勘時，已經有大範圍開挖，現場已經被改變，加上球場大門緊閉相關單位無法進入，綠營議員痛批法院認證，新竹市府破壞棒球場現況是包商無法進場驗收的元兇，新竹市府則回應，拖延阻礙棒球場改善絕非事實，也已經繳納裁判費向統包商提起民事求償。

大棒一揮轟出牆外，熱血的中華職棒賽事在新竹棒球場進行，但這已經是2022年時的場景，現在的球場變成球迷不認識的樣子。看看今年7月，球場滿地泥濘還有鋼管散落各處，時隔3年改善工程還是現在進行式，爭議未解究竟誰要負責，近期桃園地院的最新判決書出爐。

廣告 廣告

判決書指出，鑑定機關去年2月到現場初勘時，已經有大規模大範圍開挖，現場已經被改變，加上球場大門緊閉相關單位無法進入，而且鑑定機關就算已經告知是桃園地院囑託辦理，新竹市府還是不開門，現場已經被破壞，更讓鑑定機關顯然無從進行鑑定，綠營議員痛批實在太扯。

新竹市議員(民)楊玲宜說：「這份判決也指出，這個混凝土結構設計規範，所確保的安全程度，跟這個包商所承攬的排水工程，並沒有直接的關聯，那新竹市政府卻依此理由，而進行開挖移走覆土，並且拒絕驗收。」新竹市議員(時力)林彥甫說：「我想林智堅市府，這個球場未驗收就開打，甚至在排水測試的時候說問題不大，另外高虹安市府，在沒有保全證據的情況之下私自開挖。」

面對球場爭議，新竹市府也出面嚴正駁斥，新竹市政府發言人楊寶楨說：「統包商曾經以訴訟為由，向法院申請保全證據將近一年，導致棒球場相關改善工程無法推進，球場覆土區域部分，因為統包商始終無法提交有效，而且經過審認的資料，也不配合進場移除超載的覆土。」

2026年球季中職確定不會在新竹球場進行比賽，近期還傳出味全龍所屬的龍來公司，不堪營運虧損可能會和與市府解約，市府則打算新竹市體育會棒球委員會承接做為三級棒球場比賽場地，無論如何，球迷只希望球場爭議能趕快落幕，有舒適安全的場地讓球員在場上較勁。

原始連結







更多華視新聞報導

新竹棒球場鑑定「未達安全程度」 市府進場移除覆土

12強台日大戰新竹兩樣情！ 球迷怨竹市無規劃

新竹棒球場挖出廢棄物 回填合法？不當掩埋？檢要查

