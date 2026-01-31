被指靠「BT」下載大量歌曲訓練 AI，環球音樂等向 Anthropic 索償 30 億美元

FILE PHOTO: Anthropic logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

要好好訓練 AI ，必需要有大量數據注入，因而引發有是否有公司非法獲取資料去進行訓練的AI的疑慮。據 Retuers 的報道，由 Concord Music Group 和環球音樂集團（Universal Music Group）牽頭的一群音樂發行商正起訴 Anthropic，指控該公司非法下載超過 2 萬首受版權保護的歌曲，當中包括樂譜、歌詞和作曲作品。

據報這些歌曲被輸入至聊天機械人 Claude 中作訓練用途。環球音樂在訴訟中列舉了一些經典曲目，包括 The Rolling Stones、Neil Diamond 和 Elton John 等人的作品。Concord 則屬獨立發行商，旗下有 Common、Killer Mike 和 Korn 等藝人。發行商們的聲明指出，Anthropic 這樣操作令他們損失金額可能超過 30 億美元，而這個訴訟將使其成為美國歷史上最大規模的非集體訴訟（non-class action）版權案件之一。

有趣的是，處理這次訴訟法律團隊，去年也處理同樣關連 Anthropic 的案件，該宗訴訟指 Anthropic 使用盜版書籍訓練 AI 模型，最終判決 Anthropic 需向受影響的作家獲賠 15 億美元。音樂發行商表示，法律團隊於上回案件進行搜證過程（discovery process）中，發現 Anthropic 非法下載了數千首歌曲，因而提出這次訴訟。

