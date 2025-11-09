被指「婆婆離世隔天去慶生」！ 郭董妻曾馨瑩還原時間線：心情非常沉重

左起為曾馨瑩、郭台銘母親郭初永真、郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真，於本月6日病逝，享嵩壽100歲，沒想到卻有媒體透露，郭董夫人曾馨瑩7日就與好友慶生，並和賈永婕、關穎等人合照。對此，曾馨瑩在今（9）日凌晨發文澄清，強調慶生會是4日舉辦，「婆婆是我非常敬重、感恩的長輩，我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」

曾馨瑩在社群平台發文表示，這幾天她心情非常沉重，因為在11月6日，她敬愛的婆婆離開了，8日出席永齡銘馨盃慈善舞蹈決賽活動時，她心中仍充滿思念與不捨，一方面不願把太多悲傷帶到現場，一方面又難以完全壓抑情緒，整天都在努力讓自己鎮定、不落淚。

曾馨瑩聲明，她必須鄭重澄清，有部分媒體報導提到「婆婆離世隔天她就去慶生」，這並非事實，那場朋友聚會是在11月4日，事前她也並不知道朋友們會替她慶生，「婆婆是我非常敬重、感恩的長輩，我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。特此再次鄭重說明。」

曾馨瑩也呼籲，「懇請媒體朋友在報導前能夠查證，也希望外界能夠理解與體諒。感謝大家的關心。」

關穎則透過Instagram限時動態回應，「真的麻煩拜託，媒體們以後可不可以高抬貴手求證一下，我們是11月4號當晚在金豬聚會，餐廳的工作人員都可以作證喔，謝謝關心。」

關穎發文澄清。（圖／翻攝自關穎IG）

