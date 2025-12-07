被指「強推助理費除罪化」？李乾龍回應了

▲國民黨秘書長李乾龍說，修法絕對不是在「自肥」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 助理費除罪化議題持續延燒，立法院國民黨團上週宴請國民黨秘書長李乾龍時，李拜託修法將「助理費除罪化」，被解讀是替藍委顏寬恒助理費案解套，引爆國會助理怒火，還被形容是「強推」爭議法案。對此，李乾龍今（7）日受訪時澄清，修法絕對不是在「自肥」，助理費問題是歷史共業，「有爭議大家拿出來談嘛，看怎麼修得更完美一點。」

此一修法源於立法院國民黨團上週宴請李乾龍，由國民黨團總召傅崐萁作東，席間李乾龍主動提及，助理費除罪是不分藍綠各縣市正副議長有共識，盼透過修法解決歷史共業。當時不少立委是被李乾龍拜託，以為是「黨團提案」必須連署才簽，但後來發現只是個別立委提案，更傳出有藍委一度後悔連署想撤簽，最後擔心輿論發酵作罷。



這份由國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」，草案日前已順利交付一讀付委。

草案連署名單包括林思銘、蘇清泉、盧縣一、鄭正鈐、丁學忠、高金素梅、陳雪生、邱鎮軍、洪孟楷、黃仁、鄭天財、馬文君、謝龍介、呂玉玲、邱若華、陳超明、許宇甄、游顥、葛如鈞、翁曉玲、廖先翔、羅明才、林倩綺、徐欣瑩、楊瓊瓔、林德福、張嘉郡等27名立委。

針對被稱作是「強推助理費除罪化」，李乾龍接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時表示，各地方民意代表都有遇到這問題，「政黨之間大家好好坐下來，好好去談一下嘛！談看怎麼去化解」。

李乾龍也說，這個修法絕對不是在「自肥」，助理費問題是歷史共業，「有爭議大家拿出來談嘛，看怎麼修得更完美一點，哪有說誰一定要強迫誰接受什麼條件？」，他也喊冤，自己就是去吃一頓飯，沒這麼偉大，「有政黨就是想見縫插針，最後再坐享其成，這樣不好」。

