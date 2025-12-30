被指「擁抱習近平」 民眾黨告賴清德求償100萬

吳怡萱（左起）、許甫、張彤在委任律師賴苡安陪同下到北院提告。（翻攝自民眾之聲YT）

總統賴清德日前專訪時稱「民眾黨公開讚賞普丁不是獨裁者，並擁抱習近平」，民眾黨批造謠，要求24小時內澄清道歉，但未獲回應，民眾黨今（30日）正式赴台北地院提告，求償新台幣100萬元，並請求判決主文在各大媒體刊登1日，以維護黨的社會評價與信譽。

日前藍白在立法院通過彈劾總統提案後，賴清德於節目專訪中表示，在野聯盟令人費解，「公開讚賞俄羅斯總統普丁非獨裁者」，且「擁抱習近平」，卻對台灣民選總統發動彈劾，他認為社會自有公道。

民眾黨昨日對此表示，相關言論為惡意誣指，嚴正要求賴清德總統「限期24小時內道歉」，否則將提出民事訴訟，截至今日並未收到回應，民眾黨今日下午2時許，由黨內前發言人吳怡萱、前秘書長許甫與發言人張彤，在委任律師賴苡安陪同下，前往北院正式提告，求償新台幣100萬元，並請求判決主文刊登於各大媒體1日。

民眾黨強調，黨內從未有公開政策或決議表態讚賞普丁或擁抱習近平，賴清德若未履行查核義務，即屬造謠抹黑，賴苡安指出，總統的言論具有查核義務，傳達的每個訊息也代表國家意志與國家機關的意思，其不實指控已對民眾黨造成重大傷害。





