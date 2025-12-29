被指「擁抱習近平」 黃國昌轟造謠：限賴清德24小時內道歉

民眾黨主席黃國昌(中)要求賴清德道歉，否則提告 。楊亞璇攝



總統賴清德在專訪稱，國民黨跟民眾黨的在野黨聯盟令人費解，「他們公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平」，卻是對台灣民選的總統要彈劾，社會會自有公道。民眾黨主席黃國昌今（12/29）召開記者會痛批賴清德造謠成癮，限賴清德24小時內澄清道歉，否則民眾黨明天會到法院正式提告求償。

民眾黨主席黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷舉行「嚴正抗議•具體反制賴清德總統級造謠」記者會。

黃國昌指出，一個國家元首發言要本於事實，這是最起碼的要求，沒想到超越憲法的男人賴清德，現在竟然帶頭成為國家詐騙隊隊長 ，他沒辦法相信，一個總統講話可以不負責任到這種程度，完全悖於事實、公然造謠，賴清德在昨天接受綠媒專訪，他看到綠媒專訪，身為一個立委，感覺到非常遺憾，民進黨政府在國會裡面遮掩各式各樣的資訊，對於立院什麼都是機密、什麼都不能講，結果賴清德要搞大內宣的時候 ，大喇喇帶著綠媒到兵工廠去當背景，不曉得嚴肅的地方，原來是總統府帶綠媒進行造謠的背景，何其悲哀，民主憲政什麼時候墮落到這種田地。

廣告 廣告

他強調，今天記者會要請教清德的問題非常具體，不要迴避、閃躲，上週請教賴清德，《憲法》第幾條規定總預算要在12月31日前審完，總統府沒有回應，反正總統府對媒體控制非常強，要不然沒有媒體去問，要不然沒有回應，只有看到賴清德小編偷偷改賴寫的文字，這是國家元首應該有的作為嗎？結果賴清德造謠成癮，進一步升級為國家詐騙隊隊長。

黃國昌說，賴清德說民眾黨讚賞普丁不是獨裁者、擁抱習近平，賴清德就是這樣講，他問賴清德，民眾黨何時讚賞普丁不是獨裁者？何時擁抱習近平？說清楚講明白，不要用混的，他身為民眾黨主席，今天鄭重講，身為國家元首竟然成為帶頭造謠的人，限賴清德24小時內澄清道歉，否則民眾黨明天會到法院正式提告求償，「《憲法》52條只有讓你免於刑事追訴權利，沒有關係，賴清德以為有《憲法》52條當護身符，愛怎麼造謠就怎麼造謠，我們明天就對你提起民事訴訟，民眾黨對賴清德正式提告求償，要求道歉，我等你24小時時間，否則明天民眾黨律師就會正式到法院對你提告」。

黃國昌再批，過去民眾黨一些側翼、小丑，抹紅抹黑造謠，讓台灣言論市場環境越來越惡劣，品質越來越低落，這樣的一股歪風後來吹到立法院，連民進黨立委自我作賤，扮演側翼的角色。例如今年夏天民眾黨主張還財於民，民進黨都可以抹紅說是他們配合北京窮台，結果搞半天，最後搶收割，普發現金一萬是民進黨，神也是你鬼也是你，民進黨夠了沒有？

黃國昌說，或許民進黨覺得手握大權，媒體、法院、檢調都是民進黨的，愛怎麼做就怎麼做，但民眾黨捍衛民主憲政非常堅定，台灣民主憲政屬於全體台灣人民，不容民進黨掌權後就恣意踐踏，賴清德有意見歡迎出來公開辯論，不用躲在綠媒後面取暖，民進黨要把台灣糟蹋成什麼樣子，在野黨監督就是親中叛國，不認同民進黨就是外部勢力，在國會裡面問責就是毀憲亂政，「請問賴清德你跟獨裁者有什麼不一樣，你在做的不就是獨裁者的行徑嗎？」

此外，賴清德專訪也稱在野黨過去講九二共識是一中各表，但現在已經不講各表，現在的路線基本上是「一中同表」，在未來以身為中國人為榮，黃國昌直呼「公然造謠」，一個總統公然造謠，國家的悲哀，人民的不幸，一個總統帶頭造謠，抹紅、抹黑自己的人民。

他說，「我黃國昌是台灣人，是中華民國的國民。總統講話可以不用負責嗎？總統就可以帶頭造謠、抹紅抹黑？賴清德你是王義川上身嗎？」

更多太報報導

幕後／從主流媒體到談話節目 賴蕭透過多元專訪展靈活外交新策略

賴清德開炮藍白：公開讚賞普丁、擁抱習近平 卻彈劾民選總統？

批藍白沒理由擋國防預算 賴清德：如何相信鄭習會沒前提條件？