被指「暗助」無黨葉竹林選澎湖縣長 馬公市長黃健忠闢謠

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對特定媒體報導及外界言論，臆測馬公市長黃健忠「私下挺無黨籍前馬公市長葉竹林參選」，甚至以「化解派系誤會的誠意」、「共創連任」等語彙詮釋黨內互動，引發各界關注。對此，黃健忠出面闢謠，鄭重澄清相關說法與事實不符，純屬臆測，未經查證，極不妥當。

黃健忠表示，身為民進黨籍現任馬公市長，自己始終恪守黨內制度與組織程序，對黨內提名機制與縣市政層分際予以尊重，不可能私下支持非民進黨人選參選縣長，外界揣測不僅錯誤，也無助民主理性發展。

與民進黨前輩王定宇委員、前立委趙天麟副教授的會晤，單純為市政事務與基層治理交流，針對公共建設、市政推動、社區發展等議題交換經驗，過程公開透明，並無所謂「派系協調」、「選舉盤算」的安排。

黃健忠表示，他與縣長陳光復雖分屬民進黨不同系統，但3年來雙方互動良好、分工互補，在基礎建設、社會福利、幼兒政策與地方觀光等面向，縣市團隊一直維持協調合作、彼此成就的默契。並肯定陳光復擔任縣長3年來的施政成果，縣府團隊在醫療照護、育兒支持、永續治理與文化推廣等多面向持續推動具體政策，成績可觀，也為馬公市政推進提供了穩定條件，這樣的縣市協力值得肯定。

面對明年即將進入選舉年，黃健忠坦言，流言與揣測在所難免，但市政節奏不應因此失速，施政初心也不應因此動搖。黃健忠表示，「市政有本分，選舉有制度。我不會為了流言改變方向，也不會因為選舉停下腳步。」

